شراكة بين «طيران الإمارات» و«أوبر» تتيح خصومات على مواصلات المطار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات» عن إبرام شراكة مع شركة «أوبر»، توفر بموجبها أسعاراً مخفضة للمسافرين على المواصلات الأرضية من المطار وإليه.

ويستفيد مسافرو تذاكر «السعر المرن» و«السعر الأكثر مرونة» من رحلات مجانية أو مخفضة الكلفة من مطار دبي الدولي وإليه على الحجوزات التي تتم حتى 31 يوليو 2019، على أن يتم السفر حتى 31 أغسطس 2019. كما يشمل العرض مستخدمي «أوبر» الحاليين والجدد.

ووفقاً للشراكة، يحصل المسافرون الذين يحجزون تذاكر «السعر الأكثر مرونة» على مواصلات مجانية، إلى مطار دبي الدولي من أي مكان في دبي، وكذلك على مواصلات من المطار بعد عودتهم عبر تطبيق «أوبر» (على ألّا تتعدى كلفة الرحلة 120 درهماً). كما يحصل مسافرو تذاكر «السعر المرن» على خصم يصل إلى 50% على المواصلات إلى مطار دبي الدولي من أي مكان في دبي والعودة (على ألّا تتعدى قيمة الخصم 60 درهماً). وللاستفادة من هذا العرض، يتعين على المسافرين حجز التذاكر من خلال الموقع الشبكي خلال فترة سريان العرض.

وقال نائب رئيس العمليات التجارية لدولة الإمارات وعُمان في «طيران الإمارات»، خالد بالجافلة: «يسرنا أن نعزّز شراكتنا مع (أوبر) ونوسع نطاق هذا العرض ليشمل المتعاملين في دبي، مقرنا الرئيس»، مؤكداً الالتزام بتوفير تجربة مميزة للمسافرين في دولة الإمارات.

من جهته، قال المدير العام لـ«أوبر» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبداللطيف واكد، إن «الشركة تسعى إلى توفير أفضل خدمة تنقل لملايين المتعاملين حول العالم كل يوم».