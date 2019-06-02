بالصور ... "فلاي دبي" تحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاقة عملياتها

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

دشنت "فلاي دبي"، احتفالاتها بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقة عملياتها، إذ سيرت اليوم رحلة خاصة إلى مطار رفيق الحريري حيث كانت بيروت أولى محطاتها.

وأقلعت رحلة الشركة رقم FZ 157 من مطار دبي الدولي في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية لدى وصولها الى مطار بيروت تذكيرا بوصول رحلة الطيران الافتتاحية قبل 10 سنوات والتي مهدت الطريق لمفهوم جديدة للسفر من دبي إلى منطقة.

وتعليقا على الذكرى السنوية العاشرة لبدء عمليات فلاي دبي، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة فلاي دبي: "لسنوات عديدة، أدركت حكومة دبي الحاجة إلى شركة طيران أخرى لخدمة بلدنا، وفي عام 2009، تمكنا من تحقيق ذلك بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ".

وأضاف سموه "تم إطلاق فلاي دبي برؤية لفتح أسواق جديدة وجعل السفر في متناول المزيد من الناس"، موضحاً "يسعدني أن أرى فلاي دبي تفي بهذا الالتزام من خلال ربط 71 وجهة جديدة لم ترتبط سابقا بخطوط او رحلات طيران مباشر مع دبي، ما يتيح لـ 1.5 مليار نسمة الوصول بسهولة إلى أحد مراكز الطيران الرائدة في العالم".

وقال سموه احتفالا بالذكرى العاشرة لتأسيس فلاي دبي، "يسرني أن أرى شركة الطيران تصبح قصة نجاح أخرى في دبي، وأتطلع إلى استمرار نجاحها في السنوات المقبلة، أود أن أشكر جميع أولئك الذين عملوا لتمكين شركة الطيران من تقديم هذا الجهد الرائع".

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "دولة الإمارات تتصدر مجال النقل الجوي العالمي وأن قطاع الطيران كان مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني العام، كما مكن القطاع بنجاح من تهيئة بيئة جاذبة للتجارة والاستثمار والسياحة".

وأضاف المنصوري، "ساهم نجاح الناقلات الوطنية بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارات البارزة في مجال الطيران العالمي، تعد فلاي دبي ، التي تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسها، أحد المكونات المهمة في قطاع الطيران وتمكنت من دخول المنافسة لتوفر خدمات السفر بأسعار معقولة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث، "لقد زاد التزام فلاي دبي بجعل السفر أكثر راحة وبأسعار معقولة أكثر قوة على مدى السنوات العشر الماضية، لقد أدركنا مبكرًا أن السفر يتعلق بتقريب المسافة بين الناس وسنستمر في تغيير المفهوم الذي يسافر به الناس في جميع أنحاء المنطقة، ويسرنا أن نرى أكثر من 70 مليون مسافر اختاروا السفر مع فلاي دبي منذ بدء عملياتنا".

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، "نحن فخورون بالاحتفال بمرور 10 أعوام على إطلاق أول رحلة من فلاي دبي، إذ تميزت الناقلة بفتح الأسواق غير المخدومة، وتعزيز الربط الجوي".

ومنذ أن بدأت عملياتها، استطاعت فلاي دبي بناء شبكة تضم أكثر من 90 وجهة في 47 دولة عبر إفريقيا (12 وجهة) وآسيا الوسطى والقوقاز (10 وجهة) وأوروبا (28 وجهة) ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط (26 وجهة) وشبه القارة الهندية (18 وجهة).