اعتماد نسب تقاسم الإيرادات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء قرار آلية تقاسم إيرادات ضريبة القيمة المضافة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، الذي حدد حصص التقاسم بنسبة 30% للحكومة الاتحادية و70% لحكومات الإمارات.

ويأتي القرار في إطار دعم وضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، ويساعد في تعزيز إيرادات ومصادر الدخل للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.

وتستخدم هذه الايرادات في تطوير البنى التحتية والخدمات العامة والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية الدولة، المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره كمصادر أساسية للإيرادات.

وبلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة المرتبطة نحو 27 مليار درهم، سيتم توزيعها حسب النسبة المعتمدة، فيما سيستمر العمل بالآلية المعتمدة للسنوات 2018 إلى 2020 بناء على التوريدات التي تم التصريح عنها لكل إمارة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

يذكر أن دولة الإمارات بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على جميع التوريدات من السلع والخدمات في السوق المحلية، ما عدا بعض الاستثناءات، التي ورد فيها نص محدد في القانون.

27

مليار درهم إيرادات

ضريبة القيمة

المضافة المرتبطة.