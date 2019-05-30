مطارات دبي: افتتاح المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي افتتاح وتشغيل المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي بعد فترة طويلة من التخطيط والاستعدادات و45 يوما من العمل الدؤوب لإنجاز أعمال التطوير والتحديث في الوقت المحدد لهذا المشروع العملاق في أكثر مطارات العالم ازدحاما بالركاب الدوليين.

وذكرت المؤسسة، في بيان، أنه في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 30 مايو 2019، هبطت اول طائرة على المدرج الجديد -وهي من طراز بوينغ 777 تابعة لشركة "طيران الامارات" ، معلنة إعادة العمل رسميا على المدرج الجنوبي وعودته لاستقبال الرحلات بشكل كامل.

وخلال برنامج تجديد المدرج، تم نقل أكثر من 18500 حمولة شاحنة من الخرسانة والأسفلت والمواد والموظفين من وإلى المطار وقد شهدت أوقات الذروة دخول أكثر من 90 مركبة بناء من والى المطار في الساعة.

وقالت المؤسسة إن خبراء جدولة الرحلات عملوا على تحسين كفاءة العمليات بمدرج واحد مما ساهم في تخفيض عدد الرحلات عبر مطار دبي الدولي خلال هذه فترة الصيانة بنسبة 32% فقط، وزادت الحركة في مطار آل مكتوم الدولي بنسبة 700% جراء تحويل جزء من الرحلات إليه.