الإفراج عن مؤسس «أبراج» بعد سداد كفالة 19 مليون دولار

المصدر: لندن - رويترز

قال مسؤول قضائي إن المؤسس الباكستاني لشركة الاستثمار المباشر المنهارة مجموعة أبراج، عارف نقفي، أُطلق سراحه من الحبس، بعد أن وفى بشروط كفالة تتضمن سداد 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار).

وكان نقفي اعتقل في سجن «واندسورث» في لندن، بعد إلقاء القبض عليه خلال أبريل الماضي، في ما يخص اتهامات يواجهها في الولايات المتحدة الأميركية، تتعلق بالاحتيال على مستثمرين، من بينهم مؤسسة «بيل وميليندا غيتس».

وذكرت شركة علاقات عامة، في بيان أصدرته نيابة عن نقفي، أن «الأسابيع الفائتة مثلت وقتاً صعباً للغاية، لنقفي وأسرته».

وأضافت أنه «متمسك ببراءته، وهو يتوقع تبرئة ساحته بالكامل من أي اتهامات»، مشيرة إلى أن «نقفي كرر إعلان تعهده بأن يكون قوة إيجابية في تسوية هذا الوضع، لكل الأطراف ذات الصلة».

وقضت محكمة في لندن، في الثالث من مايو الجاري، بإمكانية إطلاق سراح نقفي إذا وفى بشروط كفالته، بما في ذلك سداد 15 مليون جنيه إسترليني، وضمانة إضافية بقيمة 650 ألف جنيه إسترليني.

وتشمل الشروط أيضاً طلب تسليم جواز سفره الباكستاني، وتحديد إقامته على مدى 24 ساعة في عنوان تُبلغ به المحكمة، وارتداء جهاز تتبع إلكتروني، بحسب ما قاله متحدث باسم الادعاء في ذلك الوقت. وقال مسؤول قضائي، أمس، إنه تم إطلاق سراح نقفي، مساء أول من أمس، بعد تحقيق شروط الكفالة.

وأضاف أنه يتعين على نقفي الحضور، مجدداً، في محكمة «وستمنستر» في 12 يونيو المقبل.

يشار إلى أن «أبراج» بدأت في الانهيار، بعد نزاع مع مستثمرين، بشأن استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار.