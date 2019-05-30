أسعار الوقود ترتفع للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو المقبل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

تواصل أسعار الوقود ارتفاعاتها للشهر الرابع على التوالي، إذ تسجل أسعار البنزين بمشتقاته الثلاثة «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، زيادات بقيم تصل إلى تسعة فلوس للتر اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل (الموافق السبت المقبل)، مقارنة بأسعارها خلال مايو الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها أمس لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وأعلنتها مواقع شركات توزيع الوقود.

وسجل سعر لتر بنزين فئة «سوبر 98» ارتفاعاً من 2.48 درهم خلال مايو الجاري إلى 2.53 درهم في يونيوالمقبل، بزيادة قيمتها خمسة فلوس، وزاد سعر لتر البنزين فئة «خصوصي 95» من 2.34 درهم إلى 2.42 درهم، بارتفاع ثمانية فلوس، بينما ارتفع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» من 2.25 درهم إلى 2.34 درهم، بزيادة قيمتها تسعة فلوس.

وشهد سعر لتر الديزل زيادات تعد الأقل بين جميع أنواع الوقود، ليرتفع من 2.53 درهم في شهر مايو الجاري إلى 2.56 درهم اعتباراً من بداية يونيو المقبل، بزيادة قيمتها ثلاثة فلوس.

وترجع معايير تحديد أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري إلى متوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.