11 مليون زائر أجنبي متوقع لـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - رويترز

أفاد منظمون، بأن دبي قد تجتذب 11 مليون زائر أجنبي إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، ما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في الإمارة.

وذكر المنظمون في مقابلة، أن الأجانب سيشكلون نحو 71% من إجمالي عدد الزائرين المتوقع للمعرض الذي تستضيفه دبي، التي اجتذبت 15.9 مليون سائح العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مكتب «إكسبو 2020 دبي»، أحمد الخطيب، إن «أعمال البناء المرتبطة بـ(إكسبو) اكتملت بنسبة 67.5%، وإن جميع المشروعات الرئيسة في سبيلها للانتهاء بنهاية العام»، مشيراً إلى أنه من بين 192 دولة مشاركة، تبني 81 دولة الأجنحة الخاصة بها، وتستأجر 111 دولة أجنحة يشيدها «إكسبو».

يشار إلى أن المعرض يبدأ في أكتوبر 2020، ويستمر ستة أشهر، ومن المتوقع بحسب دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية «إرنست آند يونغ» أن يسهم بواقع 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في اقتصاد الإمارات بين 2013 و2031.