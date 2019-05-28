«الأوراق المالية» تصدر 395 موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأنها أصدرت 395 موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي لـ19 مروجاً محلياً خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة في عام 2018 لأغراض الطرح العام بلغ 158 صندوقاً، و13 لأغراض الطرح الخاص.

وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2018 أنها تدعم صناعة صناديق الاستثمار في الدولة، لافتة إلى أتمتة الخدمة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة.

وتفصيلاً، كشف التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2018 أنها قامت العام الماضي، بتدعيم صناعة صناديق الاستثمار في الدولة من خلال متابعة استكمال البيئة التشريعية لصناديق الاستثمار، عبر إصدار قرار ضوابط إدراج صناديق الاستثمار بالأسواق، وتعديل ضوابط صناديق الاستثمار العقارية.

كما قامت الهيئة، وفقاً لبيان صادر أمس، بأتمتة الخدمة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة، وحصر ملكية المستثمرين المحليين في صناديق الاستثمار الأجنبية بصفة ربع سنوية، من خلال المروجين المحليين لتلك الصناديق، إضافة إلى حصر ملكية المستثمرين المحليين في صناديق الاستثمار الأجنبية بصفة ربع سنوية، من خلال ممثلي صناديق الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن حصر الملكية الأجنبية في صناديق الاستثمار المحلية بصفة شهرية.

وأضافت أنه علاوة على توفيق أوضاع 70 صندوقاً أجنبياً، وتسجيل 101 صندوق أجنبي جديد بإجمالي 171 صندوق استثمار أجنبي خلال عام 2018، فإنها أصدرت 395 موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي خلال العام لـ19 مروجاً محلياً.

وأشار التقرير السنوي للهيئة إلى أن عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال عام 2018 لأغراض الطرح العام بلغ 158 صندوقاً، وتلك المسجلة لأغراض الطرح الخاص بلغ 13 صندوقاً.

يشار إلى أنه ينظر إلى صناديق الاستثمار عامة على أنها تؤدي دوراً محورياً في أسواق المال، نظراً لكونهـا أداة مناسبة وفعّالة لتجميع المدخرات واستثمارها بوساطة صغار المستثمرين، ومن ثم فإنها تلعب دوراً مهماً في تنشيط الأسواق المالية، وفي رفع مستوى الوعي الاستثماري، وبشكل عام فإنها تدعم الأسواق المالية التي تتعامل بها، سواء كان ذلك عن طريق إيجاد توازن للأسواق، أو من خلال توجهها لاستثمارات جاذبة تحقق أهدافها الاستثمارية وتنمي مدخرات مشتركيها.

«الهيئة» وفقت أوضاع 70 صندوقاً أجنبياً العام الماضي.