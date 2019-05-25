الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم على الدول التي تخفض قيمة العملة

المصدر: واشنطن ــ رويترز

قالت وزارة التجارة الأميركية إنها تقترح قانوناً جديداً لفرض رسوم جمركية لمكافحة الدعم على منتجات الدول التي تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار.

وقد يعرض القانون الجديدة سلعاً من دول لمخاطر رفع الرسوم الجمركية، بما في ذلك اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وألمانيا، وسويسرا.

وجميع تلك الدول، فضلاً عن الصين، مدرجة على «قائمة مراقبة» تقرير وزارة الخزانة نصف السنوي للعملة، الذي يرصد التدخلات في سوق العملة، وفوائض ميزان المعاملات الجارية الكبيرة عالمياً، وفوائض التجارة الثنائية.

وقالت الوزارة إن من شأن القانون الذي تقترحه تعديل العملية العادية لفرض رسوم جمركية مضادة، لتتضمن معياراً جديداً لخفض قيمة العملة.

ويعتبر مسؤولو إدارة الرئيس الأميركية دونالد ترامب أن اليوان الصيني يجري خفض قيمته مقابل الدولار منذ فترة طويلة، ذلك على الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي يقول خبراء في العملات الأجنبية إنها أضرت بقيمة اليوان. وقال وزير التجارة ويلبور روس في بيان: «هذا التغيير يحذر المُصدرين الأجانب من أن بإمكان وزارة التجارة التصدي لدعم العملة الذي يضر بالصناعات الأميركية». وأضاف: «لن يعود بإمكان الدول الأجنبية استخدام سياسات العملة بما يلحق الضرر بالعاملين والشركات الأميركية».