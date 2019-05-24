«موانئ دبي العالمية» و«صندوق هندي» يستحوذان على 76% من «كي آر آي إل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «هندوستان إنفرالوج الخاصة المحدودة»، المشروع المشترك بين مجموعة موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار في البنية التحتية بالهند، الاستحواذ على 76%من أسهم شركة «كريبتشو إنفراستركشر» المحدودة (كي آر آي إل)، وهي مشغل أنظمة اللوجستيك المتكامل متعدد الوسائط في الهند، عبر شركتها «كونتيننتال ويرهاوسينج كوربوريشن» (نافا شيفا) المحدودة المملوكة لها بنسبة 90%.

وأوضحت «موانئ دبي العالمية» في بيان، أمس، أن «كريبتشو انفراستركشر» المحدودة ستحتفظ بحصة الـ24% المتبقية من أسهمها، مشيرة إلى أن عملية الشراء هذه تمثل أقلّ من 1% من صافي قيمة أصول «موانئ دبي العالمية»، اعتبارا من العام المالي 2018.

وتأسست «كي آر آي إل» عام 2009، وتدير ثلاثة مستودعات حاويات برية داخلية، ومحطات شحن خاصة في بالي بمقاطعة هاريانا، وموديناجار وأوتار براديش وهازيرا بمقاطعة غوجارات، وتشغل خطوط قطارات للحاويات على امتداد الهند. وتتمتع «كي آر آي إل» بحضور قوي في منطقة العاصمة الوطنية، التي تعتبر أكبر سوق للاستيراد والتصدير في الهند، بتعداد سكان يتجاوز 46 مليون نسمة، بما في ذلك محطتها الواقعة على خط السكة الحديدية للقطارات حاملة الحاويات ذات طبقتين. ومن خلال الاستحواذ على «كي آر آي إل»، ستبرز «موانئ دبي العالمية» كأحد المشغلين الرائدين لمحطات القطار المتكاملة وقطارات شحن الحاويات في الهند، حيث تتمتع بشبكة محسنة لتوفير الترابط المتكامل لمالكي الحاويات. وسيسهم ذلك في تعزيز أعمال «موانئ دبي العالمية» القائمة، من حيث نموذج الأعمال والحضور الجغرافي، حيث توفّر حافظة متكاملة لكامل سلسلة القيمة اللوجستية. وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم: «يسرنا الإعلان عن الاستحواذ على حصة 76% من أسهم شركة (كريبتشو إنفراستركشر المحدودة)، أحد مزودي الحلول اللوجستية عبر السكك الحديدية»، مشيراً إلى أن «عملية الاستحواذ هذه مكمّلة لاستحواذنا سابقاً على (كونتيننتال ويرهاوسينج كوربوريشن)، وتتيح لمجموعة موانئ دبي العالمية أن تصبح مشغلاً مرموقاً في سوق العمليات اللوجستية البرية سريعة النمو». وأضاف بن سليم: «أحرزنا تقدماً ملحوظاً في الهند بترسيخ منصة عمليات لوجستية متكاملة، من شأنها تقديم حلول تنافسية لمالكي البضائع، ونهدف إلى مواصلة توسيع عروضنا لتحقيق كفاءات وقيمة أكبر للتجارة، دعماً لجهودنا الهادفة إلى تقديم خدمات متكاملة لحركة التجارة في البحر والبر، من خلال التوسع في الموانئ والمحطات البحرية والبرية، لتعزيز الدور الحيوي لـ(موانئ دبي العالمية) في مشروع خط دبي للحرير، الذي يتوج إنجازات دبي عاصمة للاقتصاد ومركزاً تجارياً إقليمياً ودولياً يمثل محوراً دولياً رئيساً للربط بين الأسواق في مختلف القارات والدول». من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «كريبتشو»، الدكتور تشاندرا بال سينغ: «نشعر بالحماس في (كريبتشو) حول إمكانات النمو الكبيرة في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في الهند، ونؤمن بأن الشراكة الاستراتيجية مع (كونتيننتال ويرهاوسينج كوربوريشن) ستمكّن أصول (كي آر آي إل) من تحسين الكفاءات وتوفير حلول مقنعة ذات قيمة مضافة لعملائنا وتقديم قيمة طويلة الأمد لجميع الشركاء».

- «كي آر آي إل» تدير 3 مستودعات حاويات برية ومحطات شحن خاصة.