"مطارات دبي" تنصح المسافرين بالتحقق من أوقات الرحلات مع إغلاق المدرج الشمالي

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت مؤسسة مطارات دبي إنه سيتم اغلاق المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي من الساعة 5 مساءً إلى 7 مساءً من يوم الجمعة الموافق 24 مايو الجاري بالتوقيت المحلي لدولة الامارات، ومن الساعة 4 مساءً إلى 7 مساءً يوم الأحد 26 مايو، ومن 5 مساءً إلى 7 مساءً يوم الاثنين 27 مايو الجاري، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة والترقيات ضمن برنامج إعادة تأهيل المدرج.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إنه تم التخطيط لعمليات الإغلاق بعناية فائقة خلال أقل فترة مزدحمة من اليوم وبالتنسيق الوثيق مع شركات الطيران وشركاء الخدمات الآخرين المشتركين في عمليات المطار، بهدف التقليل الى أبعد حد ممكن من بعض التأخير الذي قد يطرأ على بعض الرحلات.

ودعت مؤسسة مطارات دبي المسافرين الذين يسافرون في التواريخ المذكورة أعلاه الى التحقق من أوقات رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار والتحقق من شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة أي تحديثات حول مواعيد رحلاتهم.

يذكر انه تم إغلاق المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي في الفترة من 16 أبريل إلى 30 مايو 2019 لمشروع إعادة تأهيل رئيسي.