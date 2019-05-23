تشغيل «إكسبو 2020 دبي» تجريبياً في الربع الثاني من العام المقبل

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أفاد مكتب «إكسبو 2020 دبي» بأن التشغيل التجريبي لموقع المعرض، سيبدأ في الربع الثاني من العام المقبل، ضمن خطة سيتم تنفيذها مع الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لـ«إكسبو 2020 دبي» تصل إلى 300 ألف شخص في آنٍ واحد.

وذكر المكتب، في تصريحات صحافية، أنه يعمل حالياً على إرساء مناقصات جديدة بقيمة 800 مليون درهم، تتعلق بالمشروعات المؤقتة المرتبطة بالحدث.

الطاقة الاستيعابية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مكتب «إكسبو 2020 دبي»، المهندس أحمد الخطيب، إن الطاقة الاستيعابية لموقع معرض «إكسبو 2020 دبي»، تصل إلى 300 ألف شخص في آنٍ واحد، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي للموقع سيبدأ في الربع الثاني من العام المقبل، ضمن خطة سيتم تنفيذها مع الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف الخطيب، في تصريحات على هامش جولة للإعلاميين في موقع المعرض، أول من أمس، أن الدول المشاركة ستنجز بناء أجنحتها بحلول يونيو 2020، لافتاً إلى أنه تم إنجاز البنية التحتية في موقع المعرض بنسبة 100%.

وبين أنه سيتم تركيب قبة ساحة الوصل في أكتوبر من العام الجاري، حيث تشكل الساحة المركز الرئيس للموقع، البالغة مساحته 4.38 كيلومترات مربعة، وستترك الانطباع الأكبر عن «إكسبو 2020 دبي» لدى ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، كما تشكل الساحة همزة الوصل بين مناطق الموضوعات الثلاثة: الفرص، والتنقل، والاستدامة.

فندق

وأكد الخطيب أن أعمال الإنشاءات تتواصل في فندق ضمن الموقع، يضم 300 غرفة، مطل على ساحة الوصل، ويقع بقربه جناح مخصص لحكومة الإمارات لاستقبال المسؤولين وكبار الشخصيات، على أن يتحول هذا الجناح إلى فندق بعد انتهاء فعاليات الحدث، ضمن «دستركت 2020»، المجتمع الحضري المتكامل الذي سيشكل جزءاً محورياً من إرث «إكسبو»، بعد انتهاء فعاليات المعرض في عام 2021.

وذكر أن أعمال الإنشاء في أجنحة التنقل والفرص والاستدامة ستكتمل، خلال الفترة القريبة المقبلة، بما في ذلك الإكساء الخارجي، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» أعلن عن الانتهاء من بناء مناطق الموضوعات الثلاثة في موقع المعرض، لتصبح مستعدة لاستقبال التجهيزات اللازمة لاستضافة الحدث الدولي.

وأوضح الخطيب أن المناطق الثلاث تضم 86 مبنى متعددة الاستخدامات، تتوزع على ثلاث مناطق، هي: الفرص (33 مبنى)، والاستدامة (21 مبنى)، والتنقل (32 مبنى)، وتتصل بساحة الوصل التي تغطيها «قبة الوصل»، وتحيط بها خمسة مبانٍ أخرى متعددة الاستخدامات، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص جزء من هذه المباني كأجنحة لدول عدة، فيما ستخصص بعض الأبنية الأخرى كمنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات، وتجارة التجزئة، وغيرها من الاستخدامات.

«إكسبو مول»

وأشار الخطيب إلى أن افتتاح مركز التسوق «إكسبو مول»، الذي يتم تطويره من قبل مركز دبي التجاري العالمي، وشركة إعمار، سيتم مع انطلاق فعاليات الحدث، لافتاً إلى أن مكتب «إكسبو 2020 دبي» يعمل حالياً على إرساء مناقصات جديدة بقيمة 800 مليون درهم، تتعلق بالمشروعات المؤقتة المرتبطة بالحدث.

ووفقاً لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، فإنه للمرة الأولى في تاريخ «إكسبو» الدولي، ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل، وستتوزع أجنحة الدول على مناطق الموضوعات الثلاثة: (الفرص والتنقل والاستدامة)، بحسب الموضوع الفرعي، بعيداً عن التصنيف الجغرافي. يشار إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيقام على مدى ستة أشهر، خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020، و10 أبريل 2021.

100 مليون ساعة عمل

شهد موقع «إكسبو 2020 دبي»، تسجيل 100 مليون ساعة عمل حتى الآن، فضلاً عن وجود 40 ألف عامل، قائمين على أعمال الإنشاء المختلفة في الموقع.

مناقصات جديدة بـ800 مليون درهم، تتعلق بالمشروعات المؤقتة المرتبطة بالحدث.

100 %

نسبة إنجاز البنية التحتية، في موقع المعرض.