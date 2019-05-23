«دبي للسلع المتعددة» يسعى إلى جذب استثمارات من السويد وبريطانيا والصين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن استكمال ثلاث حملات ترويجية دولية بنجاح، خلال الشهر الجاري، بعد جولات شملت كلاً من السويد وبريطانيا والصين، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يتيحها المركز للشركات الراغبة بالتوسع في الأسواق العالمية عبر دبي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن فريقاً من الإدارة العليا للمركز، زار مدينتي جوتنبرغ واستوكهولم في السويد، للمرة الأولى، في إطار برنامج الحملات الترويجية الدولية المباشرة «وُجد من أجل التجارة».

وأقيمت الفعاليات خلال الزيارة، بالشراكة مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي (بيزنس سويدن)، وبدعم من سفارة دولة الإمارات في السويد، والسفارة السويدية في الدولة.

وشهدت فعاليات الحملة الترويجية في السويد حضور 80 شخصية، من أبرز الخبراء وروّاد الأعمال السويديين، الذين ناقشوا عديداً من القضايا المتنوعة، شملت النمو الاقتصادي في إمارة دبي، والحوكمة والأطر التنظيمية والتبادل التجاري، إضافة إلى التركيز على البنية التحتية والمنتجات والخدمات التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، والتأثير الإيجابي الذي سيجلبه تنظيم «معرض إكسبو 2020 دبي» في الاقتصاد المحلي للمدينة، والفرص المتاحة للشركات الأجنبية.

وكانت العاصمة البريطانية لندن المحطة التالية، على جدول برنامج الحملات الترويجية الدولية المباشرة، حيث شهدت فعاليات جولة لندن، التي أقيمت بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة لندن، حضور أكثر من 100 من أبرز الشركات البريطانية الرائدة، لمناقشة فرص النمو الواعدة التي تتيحها دبي.

وتركّز النقاش على دور مركز دبي للسلع المتعددة، باعتباره مركزاً تجارياً محورياً، وبوابة عبور إلى أهم مناطق التدفقات التجارية العالمية، لاسيما في ظلّ الأجواء الاقتصادية الحالية، والتطورات الناتجة عن «بريكست».

وشارك المركز في المنتدى الدولي لتنمية مناطق التجارة الحرة، الذي استمر يومين في مقاطعة هينان الصينية. وتناول الحدث الذي أقيم بتنظيم كلٍّ من المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، والحكومة الشعبية لمقاطعة هينان، سبل تعزيز التجارة الحرة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «مهمتنا الأساسية في المركز تتمثل في استقطاب المزيد من التدفقات التجارية الجديدة إلى دبي، إذ يساعدنا برنامج الحملات الترويجية الدولية على تحقيق هذه المهمة، من خلال الترويج لدبي ورؤيتها ومقوماتها المتنوعة، والتعريف بالمزايا وفرص التبادل التجاري والتوسع التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة للشركات الأجنبية».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة لندن، بيتر بيشوب: «سُررنا في غرفة تجارة وصناعة لندن، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة على هذه الحملة، وكوننا الجهة الرسمية المسؤولة عن مصالح الشركات العاملة في لندن، حرصنا على دعم أحدث حملة ترويجية لمركز دبي للسلع المتعددة، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية الهائلة التي توفرها دبي للشركات البريطانية».