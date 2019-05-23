إتاحة منصة Airbnb الإلكترونية وتطبيقاتها بـ «العربية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة Airbnb، أمس، أن منصتها الإلكترونية العالمية الخاصة بأماكن الإقامة والتجارب السياحية ستصبح متاحة باللغة العربية، لتمكين قاعدتها المتنامية من الزوار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحصول على تجربة سفر مميزة تلبي احتياجات المستخدمين في المنطقة.

وأفادت الشركة في بيان، بأن تقديم الموقع الإلكتروني والتطبيقات العاملة بنظامي «آي أو إس» و«أندرويد» باللغة العربية يندرج ضمن إطار التزامها المستمر تجاه المنطقة، مشيرة إلى أنه سيتاح للمستخدمين إمكانية الوصول باللغة العربية إلى جميع مزايا منصة Airbnb، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الصفحات التي تعرض آلاف المنازل التي تقدّم أماكن الإقامة وإتاحة تجارب «Experiences» من حول العالم.

وقال المدير التنفيذي في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عصام كاظم، إن «التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص يعتبر من أهم الركائز التي تسهم في محافظة دبي على نجاحها المستمر وتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الرائدة عالمياً». وأضاف أن «الشراكة مع Airbnb ستسهم في ترسيخ مكانة دبي التنافسية في المنصات الرقمية عبر استعراض ما توفره المدينة من خيارات متعددة للإقامة بطريقة آمنة وشفافة».