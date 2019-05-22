«إكسبو 2020 دبي» ينتهي من بناء مناطق «الموضوعات الثلاثة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن الانتهاء من بناء مناطق الموضوعات الثلاثة في موقع المعرض، لتصبح مستعدة لاستقبال التجهيزات اللازمة لاستضافة الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وأكد في بيان، أمس، أن المناطق الثلاث تضم 86 مبنى متعددة الاستخدامات، تتوزع على ثلاث (بتلات)، هي الفرص (33 مبنى)، والاستدامة (21 مبنى)، والتنقل (32 مبنى)، وتتصل البتلات الثلاث بساحة الوصل التي تغطيها «قبة الوصل»، وتحيط بها خمسة مبانٍ أخرى متعددة الاستخدامات.

وشهد موقع الحدث الدولي المرتقب تسجيل 100 مليون ساعة عمل حتى الآن، ووجود 40 ألف عامل قائمين على أعمال الإنشاء المختلفة فيه.

المناطق الثلاث

وتشكل المناطق الثلاث، التي بنتها «الفطيم للإنشاءات»، مساحة البناء الأكبر في الموقع. وستضم أجنحة عشرات البلدان، فضلاً عن منافذ لبيع الأطعمة والمشروبات، وأخرى لتجارة التجزئة، ومساحات لتقديم العروض والترفيه. وستضم كل منطقة من المناطق الثلاث جناحاً خاصاً بموضوعها، وتتصل الأجنحة الثلاثة بساحة الوصل، وتضم العديد من المساحات العامة والمسطحات المائية.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «إنجاز المنشآت المتميزة التي استكملت اليوم محطة مهمة في مسيرتنا نحو تنظيم إكسبو دولي على أعلى مستوى من حيث التصميم والأداء، بما يتلاءم مع رؤية القيادة الرشيدة بأن نكون في الصدارة، ونقدم ما يشرّف بلادنا أمام العالم، ونستقبل الجميع بروح الإمارات وإبداع أبنائها».

عام التسليم

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي»، المهندس أحمد الخطيب: «هذا عام التسليم. واكتمال بناء مناطق الموضوعات الثلاثة مرحلة بارزة في الأعمال الإنشائية الكبرى لـ(إكسبو 2020 دبي)، نحتفل بها مع استعدادنا لاستقبال العالم بعد أقل من 520 يوماً».

وأضاف: «تم الانتهاء من أكبر مشروع إنشائي في الموقع وفق معايير عالمية، بفضل جهود (الفطيم للإنشاءات) التي عملت مع (إكسبو 2020 دبي) من أجل الالتزام بالجودة ورفاهية العمال».

بلدية دبي

وتسلمت إدارة «إكسبو» شهادات إنجاز من بلدية دبي، تؤكد الانتهاء من أبنية مناطق (الفرص والتنقل والاستدامة). وتم بناء تحت كامل ساحة الوصل ومناطق الموضوعات، مساحة واسعة لخدمة المباني خلال فترة الاستضافة، وستتحول هذه المساحة إلى مرأب يتسع لركن 2800 سيارة بعد انتهاء الحدث الدولي، ليخدم المباني في مرحلة «الإرث». كما سيجري الإبقاء على أكثر من 80% من المباني والمنشآت لتكون جزءاً من الإرث العمراني لإكسبو، «مدينة دستركت 2020»، التي ستكون مدينة متكاملة ذات اتصالية عالية، تستقطب الشركات المحلية والعالمية بمختلف الأحجام والمجالات، وتجسد العيش المستدام والراقي. وتمتد مناطق الموضوعات على مساحة كبيرة تبلغ نحو 168 ألف متر مربع.

وصمم المناطق الثلاث مؤسسة «هوبكنز وشركاه». وجرى تصميم المباني بمعايير شهادة «لييد» الذهبية في مجال الطاقة والتصميم البيئي، التي تعد واحدة من أهم برامج شهادات المباني الخضراء المستخدمة في أنحاء العالم.

وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي، ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل، وستتوزع أجنحة الدول على مناطق الموضوعات الثلاثة (الفرص والتنقل والاستدامة)، بحسب الموضوع الفرعي، بعيداً عن التصنيف الجغرافي. ويقام إكسبو على مدى ستة أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021.

واكتملت بالفعل المحطات الفرعية الثلاث لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي ستغذي الموقع الممتد على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة بالكهرباء، فضلاً عن ذلك، تسير أعمال إنشاء البنية التحتية الأخرى الخاصة بالمياه والصرف الصحي وشبكة الطرق وقرية إكسبو على النحو المخطط له.

خطط تنموية

يسعى «إكسبو 2020 دبي» إلى الإسهام بشكل فعال في دعم مسيرة نمو دولة الإمارات وازدهارها، وخططها التنموية المستقبلية، وسيقام في منطقة «دبي الجنوب»، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي، مستفيداً بذلك من قربه من مراكز الشحن والنقل الجوي في موقع مثالي بين أكبر المطارات في مدينتي دبي وأبوظبي. كما سيربط مترو مسار 2020 موقع الحدث الدولي ببقية أنحاء الإمارة.

100

مليون ساعة عمل حتى الآن و40 ألف عامل في موقع «إكسبو 2020 دبي».

المناطق الثلاث تشكل مساحة البناء الأكبر في موقع المعرض. من المصدر