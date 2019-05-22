«دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» يوسّع آفاقه أوروبياً من بوابة مالطا

المصدر: فاليتا (مالطا) - الإمارات اليوم

عقد «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» سلسلة اجتماعات في مالطا، بالتعاون مع إدارة وأعضاء جمعية مالطا للتمويل الإسلامي، بهدف التعريف بآفاق الاقتصاد الإسلامي أوروبياً، عبر بوابة مالطا، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز فرص التعاون الثنائي.

حضر اللقاء رئيس جمعية مالطا للتمويل الإسلامي، روبين بوتيجيغ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، كينيث فاروجيا، ورئيس الإشراف على الأوراق المالية والأسواق في الجمعية، كريستوفر بوتيج، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

ومثل وفد دبي نائب المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سعيد مبارك بن خرباش، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، فهد القاسم، ورئيس التمويل الإسلامى العالمى في وكالة «ستاندرد آند بورز»، الدكتور محمد دمك، ورئيس قسم تطوير الأعمال في بورصة «ناسداك دبي»، طاهر محمود، ومدير المشاريع في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سهيل الزبيري.

وأكد سعيد مبارك بن خرباش أن مثل هذه اللقاءات ترسي الدعائم الأساسية للاقتصاد الإسلامي، وتعكس الإسهام الكبير الذي توفره للناتج المحلي الإجمالي لدبي. وأوضح أن المركز يهدف، من خلال هذه اللقاءات، إلى تأكيد دعم المركز وتعاونه الكامل مع جمعية مالطا للتمويل الإسلامي، وكذلك دعم كل الشركاء في دبي، مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وناسداك دبي، و«ستاندرد آند بورز»، وكبار علماء الشريعة والمحامين للجمعية.