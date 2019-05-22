«كلية دبي للسياحة» توظّف 300 مواطن في القطاع بنهاية 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت مبادرة «مضياف»، التابعة لكلية دبي للسياحة في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، نجاحاً ملحوظاً في دفع عجلة توطين القطاع السياحي منذ إطلاق مبادرة توطين القطاع مطلع عام 2017، حيث تمكنت إدارة توطين القطاع في الكلية من توظيف ما يزيد على 300 مواطن في تخصصات مختلفة في السياحة حتى نهاية عام 2018، وتعاملت مع أكثر من 9500 طلب من قاعدة البيانات بغرض التوجيه والتعيين والتأهيل، ونظمت أكثر من 1000 ورشة عمل للتعريف بأهمية توظيف المواطنين في القطاع السياحي.

كما شهد العام الماضي مشاركة 522 من المتطوّعين من طلبة الجامعات والكليات المسجلين لدى مبادرة «مضياف» في مختلف الفعاليات التي تنظم في دبي على مدار العام. وتم منح 157 مواطناً رخصة الإرشاد السياحي، ومشاركة 83 متدرباً ومتدربة ضمن برامج التدريب الصيفي والشتوي لطلبة المدارس والجامعات.

وقالت مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة، مريم المعيني: «استطعنا خلال عامين إثبات جدارة فريق عمل توطين القطاع السياحي في الكلية، من خلال تحقيق نتائج ملموسة رغم التحديات، وهذه النتائج هي البداية، وعلينا بذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام أكبر لهذا العام والأعوام المقبلة، خصوصاً في جذب المزيد من الكوادر الوطنية وتوعيتهم نحو مستقبل مهني واعد في القطاع السياحي».

وأضافت المعيني: «يعدّ توطين القطاع السياحي وإعداد الكوادر الإماراتية المتخصّصة في هذا المجال من أولويات خطط التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بغرض تقديم كل أشكال الدعم الذي يؤثر في استمرار وتيرة العمل بروح إيجابية ومتسارعة، خصوصاً بعد إطلاق مبادرة المسرعات الحكومية خلال العام الماضي، التي تم تنفيذها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين والرامية إلى توطين الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص، منها القطاع السياحي.