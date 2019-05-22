«ون بالم».. مقرّ لأغلى شقتين في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد مشروع «ون بالم»، الذي تطوره شركة «أمنيات العقارية»، المتوقع تسليمه نهاية العام الجاري وأوائل عام 2020، مقراً لأغلى شقتين في دبي، حيث تم بيع الشقة الأولى التي تبلغ مساحتها 45 ألف قدم مربعة، بقيمة 102 مليون درهم، والشقة تم الإعلان عنها في دورة «سيتي سكيب» 2017، بينما بيعت الشقة الثانية الشهر الجاري بـ73 مليون درهم، وتأتي في المرتبة الثانية بقائمة أغلى شقق دبي التي بيعت على المخطط، بمساحة 24 ألف قدم مربعة.

ويتميز «ون بالم» الفاخر بموقعه في جزيرة نخلة جميرا بدبي، ويتمتع بإطلالة على أفق دبي و«جميرا بيتش رزيدنس» وبرج العرب، ويتكون من وحدات سكنية تبدأ أسعارها من 12 مليون درهم وتصل إلى 25 مليون درهم، بمساحات 350 و600 و1000 متر مربع، إضافة إلى وحدات ذات طبيعة خاصة وذات أسعار خاصة، كما حدث مع أغلى الشقتين.