إنجاز 21 مبنى جديداً في دبي يومياً

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات، نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة، وصل إلى 2525 مبنى جديداً، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بمعدل 21 مبنى جديداً يومياً.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الفلل الاستثمارية والخاصة استحوذت على 84.2%، من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال تلك الفترة، لافتة إلى أن مارس سجل أعلى معدل للمباني المنجزة، وصل إلى 990 مبنى.

وتفصيلاً، كشفت بيانات حديثة نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن عدد المباني المنجَزة في الإمارة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى 2525 مبنى جديداً (بمتوسط معدل إنجاز 631 مبنى كل شهر، نحو 21 مبنى جديداً يومياً).

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، إلى 389 مبنى، فيما بلغ في فبراير 508 مبانٍ، بينما وصل العدد في مارس إلى 990 مبنى، في حين سجل أبريل 638 مبنى.

وبينت الإحصاءات أن المباني الجديدة، توزعت بين 1469 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و657 مبنى لـ«فلل خاصة»، و132 «مبنى نسب طابقية»، و117 «مبنى متعدد الطوابق»، فيما بلغ عدد مباني المنشآت العامة 95 مبنى، والمباني الصناعية 55 مبنى.

وأوضحت أن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 58.2%، تلتها الفلل الخاصة بحصة 26%، ثم المباني نسب الطابقية بنسبة 5.2%، فيما بلغت حصة المباني المتعددة الطوابق 4.6%، ومباني المنشآت العامة 3.8%، والمباني الصناعية 2.2%.

ووفقاً للبيانات، استحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة على نسبة 84.2% من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل من العام الجاري، بمعدل 2126 مبنى.

يشار إلى أنه، خلال العام الماضي ككل، أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي، والتي بلغ عددها 6043 مبنى جديداً، وصل إلى 34 ملياراً و52 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 20.33%، مقارنة بعام 2017.

84.2 %

حصة الفلل الاستثمارية والخاصة من المباني المنجزة.