«اتصالات» توفّر النسخة الرقمية من جهاز الألعاب «Xbox One S»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، أمس، عن إطلاقها الحصري للنسخة الرقمية من جهاز الألعاب (Xbox One S)، والمتوافر حالياً في جميع متاجرها بدولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، في بيان: «إننا سعداء بهذا التعاون الجديد مع شركة (مايكروسوفت)، لإطلاق الإصدار الرقمي من (Xbox One S) لعملائنا في دولة الإمارات»، لافتاً إلى «إمكانية الحصول عليه عبر خطة الدفع الذكي بأقساط ميسرة، لمدة 12 أو 18 أو 24 شهراً، ما يجعله في متناول الجميع».

وأضاف أن «النسخة الرقمية من جهاز (Xbox One S) تأتي خالية من الأقراص المدمجة تماماً، وتتضمن ثلاث ألعاب مجانية، علاوة على إمكانية إنشاء مكتبة ألعاب مفضلة، والوصول إليها من أي مكان عبر المنصة السحابية لـ(مايكروسوفت)». وأشار الخولي إلى أنه يمكن لعملاء «اتصالات» الحصول على الخدمة الجديدة بأقساط شهرية متنوعة، وذلك بكلفة 85 درهماً لمدة 12 شهراً، أو 58 درهماً لمدة 18 شهراً، أو 44 درهماً لمدة 24 شهراً، كما بالإمكان الشراء نقداً بمبلغ 999 درهماً.