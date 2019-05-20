«الأسماك» تخفّض أسعار الطعام والمشروبات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء، أمس، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات انخفض بنسبة 0.01% خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان الجاري مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر نفسه.

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتراجع أسعار كل من: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.18%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.17%، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 0.01%، في حين ارتفعت أسعار كل من: مجموعة اللحوم بنسبة 1.83%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.67%، ومجموعة الفواكه بنسبة 0.52%.

وأضاف أن أسعار مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها، ارتفعت بنسبة 0.4%، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 0.1%، ومجموعة الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر بنسبة 0.09%، إضافة إلى مجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.07%، ومجموعة السكر والمربى والعسل والشكولاته والحلويات بنسبة 0.03%.