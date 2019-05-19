«جافزا» تعيد ضخ 1.3 مليار درهم في اقتصاد دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، عن مبادرتين جديدتين، تمثلت الأولى في إعادة الضمانات البنكية لعملائها (1.3 مليار درهم) من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة من المقرر إطلاقه في سبتمبر المقبل. وتتمثل المبادرة الثانية في التنازل عن غرامات تقدر بنحو 35 مليون درهم مستحقة على عملائها من الشركات في المنطقة الحرة.

وستوفر المبادرة الأولى التي تأتي سعياً من «جافزا» لتشجيع سهولة ممارسة الأعمال ودعم عملائها، مزايا إضافية لموظفي الشركات، وتضخ 1.3 مليار درهم في اقتصاد دبي، ما يمكّن الشركات من إعادة استثمار الضمانات المالية في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها.

ويأتي القرار نقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية، بموجب مبادرة النظام التأميني الجديد من حكومة الإمارات لحماية الأجور.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي، سلطان أحمد بن سليم: «من خلال برنامج حماية القوى العاملة نسعى جاهدين لرفع مستوى القطاع الخاص في الدولة عن طريق تزويد الشركات بنموذج يمكنها تبنيه بنجاح».

وبموجب البرنامج الجديد لحماية القوى العاملة، ستستفيد الشركات من التغطية التأمينية التي تساعد على حماية أجور الموظفين في حال التخلف عن سدادها. ومن المقرر توسيع التغطية إلى جميع الموظفين الحاليين، الذين هم على كفالة «جافزا»، وستُطبق افتراضياً على أي عمال جدد بمجرد حصولهم على تأشيرات العمل حتى شهرين بعد انتهاء صلاحيتها.

أما المبادرة الثانية، فتأتي احتفالاً بـ«عام التسامح» في الإمارات. وقال بن سليم، إن هذه المبادرة هي جزء من سلسلة مبادرات لخلق بيئة عمل تحفز النمو، وتساعد الشركات على تقليل التكاليف. وأضاف: «سنواصل دعم توجهات الابتكار، وتطوير الحلول والخدمات التي يتوقعها عملاؤنا منا». كما يدعم قرار التنازل عن الغرامات هدف الحكومة المتمثل في تعزيز تصنيف الدولة ضمن مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال»، إضافة إلى تحفيز الشركات الجديدة والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الفرص في منطقة الشرق الأوسط.