مذكرة تفاهم لتسهيل حصول الشركات الناشئة في منطقة 2071 على رخصة تجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت «مجموعة تيكوم»، العضو في «دبي القابضة» والمؤسس لمنصة (in5) المتخصصة بدعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل وسلطة دبي للتطوير من أجل تسريع مسيرة تطوير منظومة الابتكار في دبي ودولة الإمارات، حيث ستقوم «دبي للمستقبل» بموجب هذه الاتفاقية بترشيح شركات ناشئة تحتضنها منطقة 2071 بمختلف مشروعاتها ومبادراتها لمنحها تراخيص تجارية تتيح لها ممارسة الأعمال بسهولة من خلال منصة (in5).

ووفقاً لبيان صادر أمس، تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الفرص المتاحة للمبتكرين والشركات الناشئة على المستويين المحلي والدولي، بالتعاون مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، وتوفير البيئة المناسبة لنمو المواهب والارتقاء بمستويات تأسيس الأعمال والشركات.

ويمكن للشركات الناشئة الاستفادة من سهولة تأسيس الأعمال والعديد من المزايا الأخرى في منطقة 2071، مثل مساحات الأعمال الإبداعية، والمرافق المتخصصة والبرامج التدريبية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة «تيكوم»، عبدالله بالهول،إن «أهمية هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود إمارة دبي لاستباق الزمن ومواجهة التحديات المستقبلية للبشرية، وتحويلها إلى فرص نمو عبر جذب أفضل العقول والشركات الناشئة من أنحاء العالم، والإسهام في تمكين التعاون في ما بينها ومع الجهات الحكومية، ما يسرع من تطوير منظومة الابتكار، ويكرس دبي مركزاً عالمياً لنماذج الحكومة الذكية وصوغ مستقبل العمل».

منطقة 2071

تشكل منطقة 2071 منصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل من خلال مئوية الإمارات 2071، وتضم مجموعة من أبرز مختبرات تصميم المستقبل، وتطوير الأفكار والتجارب والممارسات المبتكرة في العديد من القطاعات الرئيسة، مثل الطيران والتعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والصحة والخدمات اللوجستية وغيرها.