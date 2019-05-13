اقتصادية دبي تضيف 8 أنشطة تجارية جديدة خلال أبريل

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن إضافة ثمانية أنشطة تجارية جديدة إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال أبريل الماضي، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، فضلاً عن استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية.

متطلبات السوق

وأفادت اقتصادية دبي، بأن هذه الإضافة للنشاطات الجديدة تأتي في إطار حرص فريق العمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية، التي تشهد تغيرات وتطورات مستمرة. كما يأتي ذلك تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون النمو فيه، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل.

الأنشطة الجديدة

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة نشاط معهد تدريب في مجال الطيران، والذي يضم المعاهد التي تقدم خدمات التدريب على الطيران والعمليات الأرضية بغرض تأهيل الأشخاص للحصول على رخص قيادة الطائرات، وذلك وفقاً لبرامج تدريبية متوافقة مع أنظمة هيئة الطيران المدني بالدولة. ويشمل التدريب على تقديم معلومات أساسية عن الطائرة، ومبادئ الطيران، والملاحة الجوية، والعمليات الجوية، إضافة إلى أداء الطائرة، والاتصالات.

كما ضمّت القائمة نشاط متحف استشراف المستقبل، وهو عبارة عن مبنى يضم مختلف الأقسام التي تعنى باستكشاف مستقبل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على مستقبل قطاع «الروبوتات» والذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على حياة الإنسان. ويضم المتحف العديد من الوحدات التي تقدم مختلف الخدمات بحيث يجد الزائر تحت سقف واحد ما يبحث عنه من خدمات ومنتجات وترفيه، ويشمل ذلك محال التجزئة، والمطاعم والمقاهي، وقاعات المحاضرات والمعارض وورش العمل والتدريب، وساحات التسلية والترفيه، وغيرها.

وضمت القائمة أيضاً نشاط تأجير مرافق المنشآت التعليمية الرياضية، الذي يشمل قيام المنشآت التعليمية كالمدارس والمعاهد والجامعات بتأجير المرافق الرياضية الخاصة بها للغير لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، ويشمل ذلك ملاعب كرة القدم، والسلة، والطائرة، و«تنس الريشة»، و«التنس»، و«الأسكواش»، وأحواض السباحة، ومضامير الجري، وغيرها.

«دبي التجاري العالمي»

وتم استحداث خمسة أنشطة لمركز دبي التجاري العالمي، وترخص من قبله فقط، وتشمل أنشطة مالية، ومكتب العائلة لإدارة الممتلكات والاستثمارات العائلية فقط، وشركة قابضة تشمل الشركات التي تستثمر فيها كأداة وسيطة لأيّ مما يلي: صندوق مركز دبي المالي العالمي، أي كيان يمتلك أصولاً لصندوق أجنبي يديره مدير صندوق مركز دبي للخدمات المالية خاضع للتنظيم.

كما تم استحداث شركة قابضة تابعة لشركة مركز دبي المالي العالمي أو شركة استثمار خاصة أو مكتب عائلي منفرد، إضافة إلى أنشطة أخرى مرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي.

دليل الأنشطة

أطلقت اقتصادية دبي دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي الدليل على كل المعلومات وشروحات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص، مثل نقل الموقع، وتغيير المدير، وتجميد الترخيص.

وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات والمستثمرين، خصوصاً الذين يخططون للاستثمار في دبي.

• الأنشطة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية تستهدف توفير بيئة اقتصادية تنافسية جاذبة.