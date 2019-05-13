تبادل الخبرات وتجارب الحوكمة المؤسسية بين «إينوك» و«مبادرة بيرل»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقعت «مبادرة بيرل»، المنظمة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة المساءلة والشفافية، وتعزيز معايير الحوكمة المؤسّسية في منطقة الخليج، اتفاقية شراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، في إطار التزامها بتعزيز ممارسات المسؤولية المؤسسية والحوكمة الرشيدة في منطقة الخليج.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يسعى الطرفان بموجب الاتفاقية إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في مجال الحوكمة المؤسسية، إلى جانب الالتزام بتعزيز السلوكيات والممارسات الأخلاقية في الشركات، وعلى رأسها الشفافية والمساءلة، إضافة إلى إطلاق المبادرات التي من شأنها تحفيز ريادة الأعمال الاجتماعية في الأسواق المختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «(إينوك) تلتزم التزاماً راسخاً بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، ويسعدنا أن نتعاون مع (مبادرة بيرل) وأن نشارك في فعالياتها الرامية لتعزيز الممارسات المسؤولة، والمساءلة والشفافية في الشركات، وهو ما يأتي إدراكاً منا لأهمية هذه القيم في التأقلم مع واقع السوق المتغير، ونتطلع لتوظيف موارد المبادرة لتشجيع المؤسسات التابعة لمجموعتنا على تبني أفضل الممارسات والأهداف النوعية».

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لـ«مبادرة بيرل»، ياسمين عمري: «يسعدنا العمل مع (إينوك)، التي تُعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز، والتي نالت استحساناً كبيراً على المستوى العالمي تقديراً لقيمها الرائدة وممارساتها المسؤولة».