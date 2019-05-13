%18 نمواً في إصدار التراخيص الجديدة بعجمان خلال 2018

المصدر: عجمان ـ وام

أظهرت حركة رُخص الأعمال في عجمان خلال عام 2018، نمواً إيجابياً في إصدار التراخيص الجديدة بنسبة 18% مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك بحسب إعلان دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، إذ بلغ عدد الرخص الجديدة 4831 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 25 ألفاً و499 رخصة.

وأرجعت الدائرة هذا الارتفاع إلى متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية بيئة الاستثمار، إضافة إلى جملة من التسهيلات التي قدمتها حكومة الإمارة للمستثمرين، والحوافز التي صدرت على المستوى الاتحادي، مؤكدة تفاؤلها باستمرار النمو الإيجابي خلال العام الجاري.

وقال المدير العام للدائرة، علي عيسى النعيمي، إن ارتفاع إصدار الرخص الجديدة عام 2018 يثبت متانة الاقتصاد في دولة الإمارات عموماً، وفي إمارة عجمان خصوصاً، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال المحلية تمتاز بقدرتها على جذب الاستثمار، نظراً إلى توافر منظومة متكاملة من التشريعات التي تكفل حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى سهولة الإجراءات الحكومية، وتبني خدمات رقمية حديثة تواكب تطلعات المتعاملين، وتوافر عامل القوة الشرائية، والفرص الاستثمارية المتنوعة، ما أسهم في تعزيز انتعاش الأسواق وارتفاع الطلب على مختلف الأنشطة.

وأضاف أن الدائرة تسعى باستمرار إلى تعزيز مكانة عجمان وجهة مهمة للاستثمار والأعمال، من خلال جهودها في تطوير الأداء الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. من جانبه، قال مدير إدارة التسجيل التجاري في «اقتصادية عجمان»، سعود سلطان الشمري، إن ارتفاع إصدار التراخيص الجديدة جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في الرخص المهنية بمعدل 32% وبعدد 3233 رخصة، فيما جاء ارتفاع الرخص المجددة نتيجة زيادة الرخص الصناعية المجددة بنسبة 11% وبعدد 781 رخصة، وارتفاع الرخص المهنية المجددة بنسبة 6% وبعدد 11 ألفاً و764 رخصة.