«الاتحاد للطيران» شريكاً رسمياً لإدارة السفر لمعارض «أدنيك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» اتفاقية شراكة مع «الاتحاد للطيران»، تم بموجبها اختيار «هلا أبوظبي»، المتخصصة في إدارة الوجهات والتابعة للناقلة، شريكاً رسمياً لإدارة السفر والوجهات للمعارض الرئيسة التي تنظمها «أدنيك» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبموجب الاتفاقية، توفر «هلا أبوظبي» تذاكر السفر الخاصة برحلات المبيعات الدولية الخاصة بالمعارض التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، على أن تتحصل «الاتحاد للطيران» على الحقوق الحصرية لتقديم ترتيبات السفر والإجازات للزوار والعارضين المشاركين فيها. وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض، حميد مطر الظاهري، ونائب أول للرئيس لإدارة الوجهات وقطاع السياحة في مجموعة الاتحاد للطيران، حارب مبارك المهيري، بحضور عدد من ممثلي الإدارة العليا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود «أدنيك» المتواصلة للترويج للمعارض التي تنظمها، وذلك من خلال جولات التسويق العالمية والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمحافل الدولية. وقال حميد مطر الظاهري: «فخورون بتوقيع اتفاقية شراكة مع (هلا أبوظبي) التابعة لـ(الاتحاد للطيران)، التي تعد تجسيداً حقيقياً للجهود الرامية إلى تعزيز التكامل والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في الدولة، والتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي عاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة».

من جانبه، قال حارب المهيري: «تتيح لنا هذه الاتفاقية فرصة تقديم تجربة طيران مميزة، وأرقى مستويات الضيافة العربية الأصيلة لزوار المعارض الرئيسة التي تقام في أبوظبي»، مشيراً إلى أن صناعة المعارض محرك رئيس للنمو الاقتصادي والسياحي في إمارة أبوظبي، وتمنح الزوار فرصة حقيقية للتعرف إلى التنوع الثقافي والبيئي، الذي تزخر به الإمارة».