اقتصادية دبي تلزم شركة تأجير سيارات بدفع مخالفة عن مستهلك

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

ألزمت اقتصادية دبي شركة تأجير سيارات في الإمارة بدفع مخالفة مرورية ارتُكبت خلال فترة استئجارها وقيادتها من مستهلك، بعدما تبين عدم أحقية الشركة في تحميل المستهلك قيمة المخالفة، كونها متعلقة بتجديد ترخيص السيارة المؤجرة، مؤكدة أن أي مخالفة يتم تسجيلها بسبب عدم تجديد الترخيص هي من مسؤولية شركة التأجير المالكة وليس المستأجر.

وكان أحد المستهلكين قدم شكوى إلى اقتصادية دبي ضد الشركة، بعد أن فوجئ بإشعارها له بضرورة إيقاف صلاحية قيادة السيارة، ووجوب إعادتها للشركة مع تحمل قيمة مخالفة مرورية تم تسجيلها خلال فترة تأجيرها، لكن المستهلك أكد أنه لم يرتكب أي مخالفة خلال فترة استئجار السيارة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن قسم شكاوى المستهلكين تلقى شكوى من مستهلك، أفاد فيها بإيقاف شركة تأجير سيارات لصلاحية قيادة السيارة التي استأجرها منها في وقت سابق، وذلك نتيجة لوجود مخالفة مرورية.

وأضاف الزعابي أن الشاكي ذكر خلال تواصله مع إدارة حماية المستهلك في دبي أنه استأجر سيارة من إحدى شركات تأجير السيارات في دبي، بعد أن تم تحديد عدد الأيام التي سيستأجر فيها السيارة، والاتفاق على التفاصيل كافة بين الطرفين، لكنه بعد فترة من قيادته السيارة فوجئ بمكالمة من الشركة تفيد بأن السيارة ستتوقف عن العمل، وسيتم إلغاء صلاحية القيادة له، بعد أن تبين أن هناك مخالفة مرورية تم تسجيلها على المركبة.

وأشار الزعابي إلى أن المستهلك أكد أنه على يقين بعدم ارتكابه أي مخالفات خلال فترة استخدامه للمركبة، وعليه حاول إثبات ذلك لكن من دون جدوى، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى رسمية إلى اقتصادية دبي.

وتابع مدير إدارة حماية المستهلك أنه جرى التحقيق في الشكوى من قبل قسم شكاوى المستهلكين، بالتواصل مع الأطراف المعنية والاطلاع على تفاصيل الشكوى وماهيتها والسبب الحقيقي للمشكلة، موضحاً أنه بعد التدقيق في بيانات الشكوى تبين وجود مخالفة مرورية مسجلة على المركبة أثناء قيادتها من قبل المستهلك، ناجمة عن عدم تجديد ملكية السيارة خلال المدة المحددة للإيجار.

وأكد الزعابي أن المستهلك ليست له علاقة بهذه المخالفة، حيث إن تجديد المركبات وصيانتها والتأكد من سلامتها وجاهزيتها من مسؤوليات وواجبات أصحاب الشركات ومكاتب تأجير السيارات، وعليه تم التواصل مع المسؤول في الشركة وإلزامه بضرورة تسوية موضوع الشكوى، ومنح المستهلك الصلاحية الكاملة لاستخدام السيارة حسب الأيام والتفاصيل المتفق عليها.

وقال إنه بعد ذلك سددت شركة تأجير السيارات قيمة المخالفة المسجلة على المركبة، وتم التواصل مع المستهلك وتمكينه من استخدام السيارة حسب الاتفاق.

وأضاف أن إدارة حماية المستهلك تواصلت مع المسؤولين في الشركة المشكو ضدها، وإبلاغهم بضرورة التأكد من سلامة وجاهزية المركبة قبل تسليمها للمستهلكين، ومراعاة ضرورة التحقق من البيانات والمعلومات قبل اتخاذ القرارات.

ولفت الزعابي إلى أن موظف اقتصادية دبي كان حريصاً على تسوية وحل الشكوى في وقت قياسي، نظراً إلى حساسية الشكوى، لاسيما أن المستهلك بحاجة إلى السيارة وقد استأجرها للاستفادة منها، وأنه لا يجب إضاعة وقته والسعر المدفوع للإيجار في انتظار حل المشكلة التي لا علاقة له بها من الأساس.

المستهلك أكد عدم ارتكابه أي مخالفات خلال فترة استخدامه للمركبة.