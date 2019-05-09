«أبوظبي للتوزيع» تبدأ تسجيل متعامليها في خدمة «استمرار»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت شركة أبوظبي للتوزيع تسجيل المتعاملين في خدمة «استمرار»، وهي الخصم المباشر من الحسابات المصرفية لمتعاملي الشركة لسداد قيمة فواتير المياه والكهرباء.

وتم إطلاق الخدمة على هامش توقيع اتفاقية بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، للانضمام لبرنامج مكافآت «بسمات» خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، التي بموجبها سيحصل المشتركون في خدمة «الخصم المباشر» على مكافآت من برنامج «بسمات» من «اتصالات»، التي ستتيح للمشتركين الاستمتاع بباقة واسعة من العروض والمزايا المتنوعة.

وقال مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، سعيد محمد السويدي، إن خدمة «استمرار» هي طريقة جديدة لدفع الفواتير الشهرية من الحسابات المصرفية للمتعاملين مباشرة، وتتسم بمزايا عديدة صممت خصيصاً للتسهيل على المتعاملين في عملية دفع الفواتير المترتبة عليهم، ومن أهم مزاياها إمكانية تفعيل خاصية الفاتورة الثابتة، وهي احتساب متوسط قيمة الفاتورة الشهرية بشكل ثابت القيمة، ليتم خصمه كل شهر لمدة سنة، خلال فترتَي الصيف والشتاء، عند التسجيل في خدمة «الخصم المباشر». وأضاف السويدي أنه تم إدراج خدمة «استمرار» ضمن لائحة خدمات الشركة، استناداً إلى المقترحات والآراء التي تلقتها مباشرة من متعاملي الشركة.

وتوفر الخدمة الجديدة للمتعاملين مجموعة من المزايا، بما في ذلك إمكانية حصول المشتركين على مكافآت برنامج «بسمات» من «اتصالات»، التي تصل إلى 2000 نقطة من برنامج «بسمات» مباشرة عند التسجيل في الخدمة، وعلى 200 نقطة من برنامج «بسمات» عند كل عملية سداد شهرية للفاتورة.

تم إدراج «استمرار» ضمن لائحة الخدمات استناداً إلى مقترحات تلقتها الشركة من المتعاملين.