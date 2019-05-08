دبي تستضيف أول مناقصة في العالم للماس الصناعي الخام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة عالميا في مجال تجارة السلع والمشاريع، أول مناقصة في العالم للماس الخام المصنع في المعامل وذلك من خلال بورصة دبي للماس بمقرها في برج الماس بدبي، وتأتي هذا المناقصة في إطار استراتيجية المركز لاستقطاب وتسهيل وتعزيز التدفقات التجارية الجديدة عبر دبي.

وأكد المركز في بيان امس، أن المناقصة تنظم وتدار من قبل شركة «تونيز أوكشن وورلد»، المتخصصة في تجارة الماس ومقرها هونغ كونغ. وستتاح إمكانية معاينة الماس الخام المصنع بتقنية الترسيب الكيميائي للبخار أيام 11 و12 و13 مايو الجاري، حيث سيتم عرض حوالي 50 ألف قيراط من الماس الخام ضمن 55 قطعة، للبيع أمام الحضور.

وباعتبارها أحد أعضاء الاتحاد العالمي لبورصات الماس، تخضع «بورصة دبي للماس» لقوانين ولوائح الاتحاد وهي ملزمة بالامتثال التام لتشريعاته، وبالتالي، فإن جميع المناقصات التي تعقد من خلال بورصة دبي للماس هي بالضرورة خاضعة للرقابة وتجري وفقاً لأعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم: «يسر المركز استضافة هذا المناقصة على منصة تداول الماس الشاملة التابعة له، لنسهم بذلك في تشجيع المزيد من التدفقات التجارية عبر دبي. ونحن سعداء بمستوى النشاط القوي الذي نشهده في العام 2019 حيث استضفنا مناقصات بمعدل أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يعكس التزامنا المستمر بتسهيل التجارة والتداولات المفتوحة والشفافة، وحرصنا الدائم على دعم نمو وازدهار حركة تجارة الألماس الطبيعي».

وأضاف: «بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لضمان نزاهة عملية البيع، تشترط بورصة دبي للماس لإجراء مناقصات الماس المُصنّع في المعامل في قاعة التداول التابعة لها، أن يثبت البائع والمشتري التزامهما بمتطلبات الإفصاح والتحقق والتفريق بين الماس الصناعي والطبيعي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تونيز أوكشن وورلد»، روشاب ميهتا: «نحن فخورون باستضافتنا في دبي أول مناقصة من نوعه في العالم للماس الخام المُصنّع في المعامل والذي يوفر قيمة مختلفة عما يوفره الماس الطبيعي، وتداول هذا الماس عبر منصة مفتوحة وخاضعة للقوانين والرقابة يزيد من شفافية وشرعية عملية بيعه. ويمثل نجاح هذه المناقصة بالنسبة لنا إنجازاً مهماً ودليلاً على الأهمية المتنامية للماس المُصنّع في المعامل وجاذبيته المتزايدة في السوق».

ووفقاً لبورصة دبي للماس ومدونتها الخاصة بأخلاقيات العمل والممارسات التجارية الجيدة، يجب أن يتبع كافة المشاركين في المناقصات عملية صارمة للعناية الواجبة تنطوي على إثبات أن الماس الصناعي يباع ويخزن بشكل منفصل عن الماس الطبيعي. وتتطلب البورصة من المشاركين في المناقصات «الإفصاح والتفريق» فيما يتعلق بمنتجات الماس التي يتم التعامل معها، بحيث يتم تداول الماس المصنع في المعامل بشكل منفصل تماماً.