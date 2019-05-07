«تنظيم الاتصالات»: 43.2% تراجعاً في الهجمات الالكترونية في 4 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - ابوظبي

تراجع عدد الهجمات التي استهدفت مواقع إلكترونية في دولة الإمارات بنسبة 43.2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018.

وكشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن عدد الهجمات الإلكترونية التي جرى إحباطها وصل إلى 88 هجمة خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل 155 هجمة إلكترونية خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وصنفت الهيئة 53 هجمة إلكترونية كانت آثارها شديدة أو حادة، و21 هجمة منخفضة الآثر، وسجلت البقية كهجمات متوسطة الشدة.

وأكدت أن أخطر البرامج الخبيثة التي جرى التعامل معها خلال أبريل الماضي، شملت إشعارا متقدما عن ثغرة في نظام متصفح الإنترنت، إلى جانب إشعار متقدم عن هجمات الكترونية تستهدف الحصول على بيانات الولوج للمؤسسات.

وحسب بيانات الهيئة، فقد وصل عدد الهجمات خلال أبريل 2019 وحده إلى 34 هجمة مقابل 35 خلال الشهر ذاته من العام 2018.

وأظهرت إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق، أنها بلغت 28 منذ بداية العام 2019، منها 19 فحصا للثغرات، و9 اختبارات اختراق.

ونصحت الهيئة، جميع المستخدمين بعدم مشاركة بيانات البنك الخاصة بهم، مع أي شخص عن طريق الهاتف المتحرك والتحقق من قائمة الصلاحيات الممنوحة عند تثبيت أي نظام جديد على أجهزتهم، مؤكدة ضرورة تغيير رمز المرور السري لجهاز الإنترنت المنزلي بصورة دورية.