الإمارات تستحوذ على 49% من مبيعات السياحة والسفر عبر الإنترنت أوسطياً

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قال نائب رئيس شركة «أماديوس» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المزودة لحلول التقنية والتوزيع في قطاع السياحة والسفر، أنطوان مدور، إن حجم مبيعات السياحة والسفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2018 بلغ 78 مليار دولار (نحو 286.8 مليار درهم)، استحوذت السوق الإماراتية على الحصة الكبرى منها بقيمة 38.22 مليار دولار (نحو 140.5 مليار درهم)، شكلت نحو 49% من إجمالي حجم المبيعات في المنطقة. وأضاف أن هذه الإحصاءات تشمل حجوزات السياحة والسفر التي تم إجراؤها داخل دولة الإمارات عبر الإنترنت، بما في ذلك المنشآت الفندقية وحجوزات الطيران، ومن ضمنها مبيعات شركات الطيران التي يوجد مقرها الرئيس في دولة الإمارات.

الحجوزات الإلكترونية

أوضح مدور لـ«الإمارات اليوم»، أنه وفقاً للدراسة التي سيتم الكشف عنها رسمياً في سبتمبر المقبل، فقد حلت السوق السعودية في المركز الثاني بنسبة 19% من إجمالي حجم مبيعات السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط، تليها مصر بنسبة 5%، فيما بلغت نسبة بقية الدول في المنطقة 27%.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تحقق معدلات نمو كبيرة في حجم الحجوزات الإلكترونية، إلا أن معدلات الانتشار لقطاع السفر عبر الإنترنت على مستوى العالم لاتزال متدنية، متوقعاً، وفقاً لنتائج الدراسة، أن تسجل المنطقة نمواً سنوياً بنسبة تصل إلى 14% حتى عام 2022، لتصبح بذلك ثاني أسرع أسواق السفر عبر الإنترنت نمواً على مستوى العالم.

وتابع: «أظهرت الدراسة أنه تم إجراء 33% فقط من حجوزات السفر عبر الإنترنت في عام 2018، مقابل 67% عن طريق القنوات الاعتيادية، وهي نسبة لاتزال كبيرة في المنطقة مقابل الحجز الإلكتروني»، مشيراً إلى أن حصة حجوزات السفر عبر الإنترنت كانت تصل إلى 25% في عام 2015.

توقعات مستقبلية

وذكر مدور أن منطقة الشرق مؤهلة لتحقيق نمو لافت في قطاع السفر عبر الإنترنت، متوقعاً إجراء 44% من إجمالي أنشطة السفر في المنطقة عبر الإنترنت بحلول عام 2022، وقال إن الإمارات والسعودية والكويت تتصدر قائمة أكبر الأسواق نمواً في حجوزات السفر عبر الإنترنت.

كما توقع أن يصل إجمالي حجم مبيعات الحجوزات عبر الإنترنت بحلول عام 2022 إلى نحو 100 مليار دولار، ارتفاعاً من 76 مليار دولار في عام 2018، مشيراً إلى أن معدلات النمو في المنطقة مبشرة للغاية خلال السنوات المقبلة، في ظل المؤشرات المتاحة.

سوق واعدة

أكد مدور أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقاً كبيرة وواعدة، تضم نحو 170 مليون شخص، ما يدعم معدلات النمو المستقبلية، مشيراً إلى أن نحو 70% من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن 34 عاماً، ويندرجون ضمن فئة الأشخاص النشطين على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ولديهم شغف كبير بالسفر.

ولفت إلى أن الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر في المنطقة تشهد ارتفاعاً متواصلاً، ومع الالتزام بتطوير المنصات الإلكترونية، وازدياد اعتماد المتعاملين على الإنترنت لإنجاز معاملات السفر، فإن معدلات النمو ستتواصل لسنوات مقبلة.

وأشار إلى أن طلب المسافرين على التكنولوجيا الذكية يتزايد، فضلاً عن أن الحاجة إلى مواكبة هذا الاتجاه وتزويد المتعاملين بميزات منافسة باتت ملحّة، مع حاجة المستهلكين المتزايدة للحصول على المعلومات في متناول أيديهم.

وذكر مدور أن الدراسة تهدف إلى تقديم إحصاءات عن حجوزات السياحة والسفر، وتصنيفها حسب القطاعات وقنوات الحجز، إضافة إلى تحليل مفصلي لأهم الأسواق، مثل الإمارات والسعودية ومصر، مشيراً إلى أن الدراسة توفر كذلك تحليلاً ومعلومات عن السوق، لمساعدة شركات السفر عبر الإنترنت في تخطيطها الاستراتيجي، وصنع القرار، مع تقييم فرص النمو، والتنبؤ بالاتجاهات الرئيسة.

70 % من سكان الشرق الأوسط تقل أعمارهم عن 34 عاماً ويندرجون ضمن فئة النشطين على الإنترنت.