الفقي: الهواتف ستكون سماعة في الأذن

المصدر: عبير عبدالحليم وأمل المنشاوي- أبوظبي أحمد الشربيني - دبي

قال خبير الإعلام الرقمي والمحاضر في كلية الدار الجامعية في دبي، محمد الفقي، إن الهواتف الذكية ستشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأربع المقبلة بحيث تشهد تطوراً يفوق بشكل كبير التطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية، بفضل التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المنافسة بين المصنعين ستعمل على تسهيل حمل الهواتف لتكون معنا بشكل دائم، مع تطور كبير في الكاميرات.

وتوقع الفقي أن تكون الهواتف الذكية عبارة عن سماعة توضع في الأذن يطلب منها المستخدم أي معلومات، فتبحث عنها عبر الإنترنت وترسلها له على البريد الإلكتروني الخاص به مباشرة.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيقوم بدور كبير في مختلف القطاعات، في مقدمتها الهواتف المحمولة، إذ سيسهم في التعرف إلى سلوك المستخدم ومراقبة تحركاته، وسيرسل له رسائل خاصة بتطورات المجال أو الهواية التي يحبها مثل التسوق أو ارتياد دور السينما وغيرها بشكل تلقائي.

ولفت إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت تحل محل الأجهزة المنزلية بشكل مستمر، لتصبح بديلة عن جهاز التلفاز مثلاً من خلال توفير تطبيقات تتيح مشاهدة البرامج والأفلام.

وتوقع الفقي أن تشهد السنوات الأربع المقبلة المزيد من التطبيقات الخاصة بالاتصالات، تكون أكثر تطوراً من البرامج الراهنة مثل «فيس بوك» و«واتس أب»، كما ستكون هناك إمكانات أكبر في التعامل مع الصور والفيديوهات مثل عمليات إعادة تحرير الصور، وعمليات المونتاج، وتحسين الصوت والصورة.