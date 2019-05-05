جماجاني: لن يكون هناك هواتف ذكية بالشكل الحالي

المصدر: عبير عبدالحليم وأمل المنشاوي- أبوظبي أحمد الشربيني - دبي

قالت خبيرة الاتصالات، جيتا جماجاني، إن أشياء كثيرة ستختفي في المستقبل القريب من حياتنا، بشكلها الحالي، في مقدمتها الهواتف المحمولة.

وتوقعت أن يكون للهواتف الذكية بعد 10 سنوات اسماً وشكلاً آخرين يختلفان عن الموجود حالياً، لافتة إلى أنها ستعمل في معظمها بالصوت وحركة الجسم، فضلاً عن التعامل مع لغات مختلفة، مع وجود ترجمة فورية، لتشكل بداية لعصر جديد من عصور الاتصال المبتكر.

وتابعت جماجاني: كنا نشعر بالدهشة من قدرتنا على إرسال رسائل نصية قصيرة، لكن مع بدء شبكة الجيل الثالث، استطعنا استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني من خلال الهواتف الذكية، ثم دخلنا الجيل الرابع لنتمكن من تحميل ومشاهدة الأفلام الطويلة، واستخدام تطبيقات المحادثة، والدخول إلى قواعد البيانات الشخصية أو الخاصة بالشركات، وهو تغير نجم عن تقنيات الهواتف المتحركة والشبكات في آن واحد.

وأكدت أنه «مع وصول شبكة الجيل الخامس، فإننا سنشهد تغييرات مهمة جديدة ستؤثر على طريقة استخدام الهواتف الذكية تماماً».

وأضافت أنه سيكون من المدهش بالنسبة لعدد كبير من البشر أنه لن يكون هناك هواتف ذكية مستقبلاً بالشكل الذي نراه حالياً، لاسيما أن ارتباطنا بهذه الهواتف يزداد بشكل كبير في الوقت الحاضر، بحيث أصبحت من أهم السلع الضرورية في حياة البشر.

ورأت أن هؤلاء الذين سيعيشون خلال الـ20 أو الـ30 عاماً المقبلة، سيشعرون بالدهشة كيف عشنا من دون الجيل الجديد من الهواتف الذكية.

وأكدت أنه من الصعوبة بمكان الحديث عن تطور الهواتف المحمولة خلال مدة أطول، بسبب التغييرات العميقة والمتلاحقة التي يشهدها القطاع بشكل من الصعب التنبؤ به.