«غرفة دبي» تستعرض مزايا الإمارة التنافسية مركزاً للشركات الناشئة العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى المبادرات المبتكرة لغرفة تجارة وصناعة دبي لدعم ريادة الأعمال، في طاولة نقاش مستديرة بموسكو، حملت عنوان «توسع الشركات الناشئة التقنية الروسية: فرص الأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حيث استعرضت غرفة دبي مزايا الإمارة التنافسية مركزاً للشركات الناشئة العالمية.

وأفادت الغرفة في بيان، أمس، بأن طاولة النقاش، التي نظمها كل من مركز دبي التجاري العالمي، و«بروفيكس» الشريك الرسمي لمعرض «جيتكس» للتقنية، بحضور 32 شركة روسية ناشئة عاملة في مجال التقنية، جمعت القطاعين العام والخاص، بهدف المساعدة في توسع الشركات الناشئة الروسية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط.

وشارك في الفعالية، إضافة إلى «دبي للمشاريع الناشئة»، وزارة الاقتصاد الروسية، ومركز دبي التجاري العالمي، ومركز «إكسبو» الروسي، وصندوق تنمية مبادرات الإنترنت، والمركز الروسي لتقنية المعلومات والابتكار الرقمي.

ولفتت مدير ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي، ناتاليا شيفا، إلى خطط استقطاب الشركات التقنية المبتكرة من كل أنحاء العالم إلى دبي، مشيرة إلى أن السوق الروسية متقدمة في مجال تقنيات المستقبل.