اتفاقية رمز مشترك بين «طيران الإمارات» و«لاتام إيرلاينز» البرازيلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات إبرام اتفاقية رمز مشترك مع الناقلة البرازيلية «لاتام LATAM»، توفر مرونة وسهولة لعملاء الناقلتين المسافرين من وإلى البرازيل، ومواصلة رحلاتهم بسهولة مع فترات انتظار قصيرة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن ركاب «طيران الإمارات» يمكنهم مواصلة سفرهم بسهولة وسرعة إلى 17 مدينة تغطيها اتفاقية الرمز المشترك.

كما سيتمكن الركاب من هذه المدن من مواصلة سفرهم عبر ساو باولو أو ريو دي جانيرو، بسهولة على رحلات «طيران الإمارات»، إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، بما فيها اليابان وأستراليا والهند.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة التخطيط وتعظيم العائدات والسياسات الجوية، عدنان كاظم: «إننا نبذل جهودنا ونستثمر باستمرار لتوفير مزيد من الفوائد لعملائنا، ومع منتجاتنا وخدماتنا المتفوقة، فإننا نتطلع إلى مواصلة دعم الحركة السياحية في البرازيل وتوفير مزيد من الفرص التجارية».

من جانبه، قال مدير التحالفات الاستراتيجية في مجموعة «لاتام»، سوليداد بيريوس، إن «عملاء (طيران الإمارات) سيتمكنون بموجب هذه الشراكة من السفر، عبر ساو باولو وريو دي جانيرو، إلى مختلف محطات شبكة خطوطنا الواسعة في البرازيل».