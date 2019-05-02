«المركزي»: تمويلات الأفراد في الربع الأول تسجّل أكبر تراجع منذ 6 سنوات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن تمويلات الأفراد من قروض شخصية وبطاقات ائتمان وتمويل سيارات سجلت أكبر تراجع ربعي منذ ست سنوات، إذ انخفضت بقيمة أربعة مليارات درهم تقريباً خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، فيما رفعت البنوك تمويلاتها لقطاعَي التجارة والصناعة بقيمة 15 مليار درهم.

وتوقع «المركزي»، في مسح الثقة بالائتمان، استمرار ارتفاع الطلب على القروض التجارية، وتحسن نظيره للقروض الشخصية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأشارت بيانات «المركزي» إلى أن رصيد تمويلات الأفراد بلغ، بنهاية مارس الماضي، 333.5 مليار درهم، مقارنة مع 337.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وفي المقابل، رفعت البنوك تمويلاتها لقطاعَي التجارة والصناعة بقيمة 15 مليار درهم، خلال فترة المقارنة، لتبلغ بنهاية مارس الماضي 807 مليارات درهم، مقارنة مع 792 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وبيّن «المركزي» أن البنوك أغلقت 11 فرعاً واستغنت عن 181 موظفاً خلال الربع الأول من 2019، بسبب التحول للصيرفة الذكية ونتيجة عمليات الاندماج، حيث سجل عدد الفروع بنهاية مارس الماضي 812 فرعاً مقارنة مع 823 فرعاً بنهاية ديسمبر 2018، فيما بلغ عدد الموظفين 36 ألفاً و448 موظفاً بنهاية مارس، مقابل 36 ألفاً و629 موظفاً بنهاية العام الماضي.