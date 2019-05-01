فنادق: «إكسبو 2020 دبي» ينعش السوق.. والقطاع السياحي مُقبل على طفرة كبيرة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكد مسؤولون في قطاع الضيافة والفنادق أن معرض «إكسبو 2020 دبي» سينعش سوق الضيافة في دبي لسنوات مقبلة، وسيسهم في زيادة التدفقات السياحية إلى دبي ودولة الإمارات عموماً، لافتين إلى أن القطاع السياحي سيشهد طفرة سياحية كبيرة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض سوق السفر العربي 2019، الذي تتواصل فعالياته في دبي، أن قطاع الضيافة في الإمارات يمتلك مقومات النمو والقدرة على استيعاب التحديات، مشيرين إلى أن النمو السياحي الذي تحققه دبي، والمرافق التي تم افتتاحها، واستضافة «إكسبو» عوامل إيجابية تعزّز من جاذبية الاستثمار الفندقي في دبي.

«إكسبو 2020 دبي»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «ماينور»، ديليب راجاكارير، إن القطاع الفندقي في الإمارات، ودبي تحديداً، سيستفيد من «إكسبو 2020 دبي» خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالتزامن مع أعداد الزوّار للمعرض، مؤكداً أن قطاع الضيافة في الإمارات يمتلك مقومات النمو والقدرة على استيعاب التحديات التي يواجهها قطاع السياحة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات يعدّ الأفضل أداء، عند مقارنته بأسواق أخرى في المنطقة، من حيث متوسط الأسعار، أو العائد على الغرفة الفندقية، وذلك على الرغم من التوسع المتواصل في المعروض الفندقي.

بدوره، أكد المدير العام لـ«غولدن ساندز للشقق الفندقية»، محمد خوري، أن القطاع السياحي والفندقي في دولة الإمارات سيشهد طفرة سياحية كبيرة خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، مبيناً أن هذه الطفرة ستكون في جميع إمارات الدولة.

جاذبية الاستثمار

أما المدير التنفيذي لـ«مجموعة بيرد»، أنكور بهاتيا، فقال إن المنشآت الفندقية للمجموعة تستقطب أعداداً كبيرة من الزوّار الوافدين من منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يزودها بصورة واضحة، كاشفاً عن خطط للتوسع في الاستثمارات الفندقية بدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن السوق الإماراتية ودول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق الرئيسة، مشيراً إلى أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات يواصل النمو بصورة مطّردة.

واتفق بهاتيا في أن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في زيادة التدفقات السياحية إلى دبي والإمارات عموماً.

إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «والدورف استوريا»، ديفيد ويلسون، إن النمو السياحي الذي تحققه دبي، والمرافق السياحية التي تم افتتاحها أخيراً، إضافة إلى نجاح الإمارة باستضافة «إكسبو» كلها عوامل إيجابية تعزّز من جاذبية الاستثمار في فنادق دبي، على الرغم من التحديات، مشيراً إلى أن الفنادق في دبي تحافظ على نسب إشغال جيدة في كل الأوقات.

من جهته، قال المدير التنفيذي لفندق «تو سيزنز»، فريدي فريد، إن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في تعزيز مكانة دبي كأهم مركز اقتصادي في المنطقة.

وأكد أن تأثير استضافة المعرض سيستمر لسنين عدة بعد الحدث، مشيراً إلى أن قطاع الضيافة يعدّ من أبرز القطاعات المستفيدة من الحدث، إذ إنه سيزيد من إشغال المنتج الفندقي.

قدرة استيعابية

قال المدير العام لشركة «أرينكو» العقارية، التابعة لـ«شركة مشاريع عبدالله أحمد الموسى»، نايف موسى: «لدى دولة الإمارات فرص كبيرة للنمو في ما يتعلق بالقطاع الفندقي».

ولفت إلى أنه على الرغم من دخول الكثير من المنتج الفندقي في الفترة الماضية، فإن السوق قادرة على استيعابه، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لأهم حدث عالمي في قطاع المعارض وهو «إكسبو 2020 دبي».