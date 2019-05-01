نظام ذكي يلغي الحاجة إلى إخراج أجهزة الكمبيوتر للتفتيش في المطارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت فعاليات الدورة الـ19 من «معرض المطارات» في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، والمنتدى المصاحب له، الكشف عن 50 تقنية جديدة في مجال المطارات، أبرزها نظام للتفتيش يلغي الحاجة إلى إخراج الأجهزة الإلكترونية والسوائل من حقائب اليد لأغراض التفتيش، إضافة إلى نظام آخر يمكّن من اكتشاف الكميات الضئيلة من المتفجرات.

وقالت المسؤولة التنفيذية عن البرمجيات في شركة «إمارتيك» الاستشارية في مجالي التكنولوجيا والإدارة التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، رضوى حُزين، في عرض تقديمي قدمته في منتدى قادة المطارات العالمية، إن مطار دبي الدولي يضم 128 بوابة ذكية، ما ساعد ملايين المسافرين على إنجاز اجراءاتهم الروتينية المتعلقة برقابة الحدود، ضمن زمن قياسي لا يتجاوز تسع ثوان كمعدل وسطي.

وأضافت أن وقت إنجاز الإجراءات الروتينية الخاصة بالجوازات استغرق بين خمس وسبع ثوان كمعدل وسطي لإنجاز معاملات كل مسافر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت وورلد»، مزودة الاتصالات لـ«دبي الجنوب»، عبدالقادر عبيد علي، إنه سيكون هناك 30 مليون طائرة من دون طيار بحلول عام 2021، ما يفرض تحدياً كبيراً على التشغيل الطبيعي للمطارات حول العالم.

إلى ذلك، كشفت شركة «سميث ديتكشنز»، النقاب عن نظام التفتيش الأمني «هاي - سكان 6040 سي تي آي إكس»، الذي يستخدم تقنية التصوير المقطعي لأمتعة الحقائب، حيث تلغي قدرة الكشف المتقدمة التي يوفرها النظام، الحاجة إلى إخراج الأجهزة الإلكترونية والسوائل من حقائب اليد لأغراض التفتيش.

كما عرضت الشركة «إيون سكان 600»، وهو نظام سطح المكتب المحمول من الجيل التالي، الذي يمكّن من اكتشاف وتحديد الكميات الضئيلة من المتفجرات.