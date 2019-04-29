أحمد بن سعيد: يحق لـ"فلاي دبي" طلب تعويض بعد حظر طائرات "ماكس"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة شركة "فلاي دبي"، إن هناك حاجة للنظر في خيارات أخرى بعد حظر طائرات بوينغ 737 ماكس.

وأضاف سموه، على هامش فعاليات سوق السفر العربي في دبي اليوم، أن لدى "فلاي دبي" طلبية كبيرة من هذا الطراز ولا نعلم متى يمكن للطائرة أن تعود للعمل مرة أخرى.

وذكر سموه أن هذا الأمر يفتح المجال للنقاش مع "إيرباص" وسيعطينا ذلك خياراً إضافياً يمكن النظر فيه.

وأوضح أن حظر طائرات 737 ماكس أسهم في إيجاد تكاليف وخفض من عدد الرحلات الجوية بالنسبة لشركة "فلاي دبي" التي يحق لها الحصول على تعويض والمطالبة به.