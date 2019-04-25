«اتصالات» تطلق خط «WaselGo»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، إطلاق خط «WaselGo» لمشتركي الدفع المسبق، الذي يتيح خاصية ترحيل سعة البيانات والدقائق غير المستخدمة للمرة الأولى في دولة الإمارات.

وذكرت الشركة في بيان أن الخط الجديد يأتي مع أربع باقات أسبوعية تبدأ من 10.5 دراهم فقط، كما يمكن اختيار ما يصل إلى ثلاثة أرقام مفضلة لإجراء 500 دقيقة اتصال لكل رقم، فضلاً عن أنه بات بإمكان المشتركين ترحيل سعة الدقائق والبيانات غير المستخدمة، وإضافتها إلى السعة الجديدة عند تجديد الباقة، أو عند إعادة الاشتراك، أو الانتقال من باقة إلى أخرى ضمن «WaselGo».