"الاتصالات المتكاملة" تستثمر 1.6 مليار درهم لتطوير البنية التحتية في 2019

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة" التابعة لها العلامة التجارية «دو»، عثمان سلطان، بأن "الشركة ستضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار درهم خلال العام الجاري لتطوير الشبكات والبنية التحتية والمعلوماتية والمنصات الرقمية.

واشار على هامش لقاء صحافي عقدته اليوم في دبي، للتعليق على النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي أعلنتها أمس، إلى أن "الشركة رفعت من قيمة مخصصاتها الاستثمارية في البنية التحتية بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت فيه قيمة مخصصات الاستثمارات التطويرية مليار درهم، وذلك في إطار خطط تعمل عليها الشركة لتطوير خدمات و منصات رقمية في قطاعات عدة من أبرزها في مجال البلوك تشين".



وأوضح أن "الشركة تنفذ حاليا خطط الاستعداد لشبكات الجيل الخامس ونشر المحطات الخاصة بها، اذ تعتزم الشركة نشر ما يقارب الالف محطة مخصصة لخدمات الجيل الخامس بحلول نهاية العام الجاري".



وأضاف أن "الشركة تستعد لتوفير خدمات الجيل الخامس للأفراد وذلك بمجرد طرح شركات التقنية الدولية للهواتف والأجهزة التي تدعم تلك الخدمات"، لافتا إلى أن "معظم الشركات الدولية أعلنت عن استعدادها لطرح الأجهزة الحديثة المتوافقة مع تقنيات الجيل الخامس خلال بداية النصف الثاني من العام الجاري".



وأشار إلى أن "الربع الأول من العام الجاري شهد تراجعا في عوائد خطوط الهواتف المتحركة المسبقة الدفع وذلك مع نمو خدمات البيانات وزيادة الطلب على تطبيقات الصوت عبر باقات البيانات والتي لاقت استحسانا كبيرا بين المستهلكين خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة حدة المنافسة في الأسواق خلال الربع الأول في قطاع الخطوط ذات الدفع المسبق"، مبينا أن "تراجع عوائد خدمات المكالمات الصوتية وخصوصا للدفع المسبق، مقابل نمو الطلب على استخدام باقات البيانات يعد من المظاهر السائدة حاليا في قطاعات الاتصالات في مختلف أسواق العالم".