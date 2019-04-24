64 خدمة يقدمها «دبي الآن» إلى 300 ألف مستخدم

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت «دبي الذكية»، أمس بأن عدد الخدمات التي يقدمها تطبيق «دبي الآن»، بلغ 64 خدمة، فيما تجاوز عدد مستخدمي التطبيق 300 ألف مستخدم، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت مدير إدارة الخدمات الذكية في «دبي الذكية»، حصة البلوشي، خلال لقاء مع الصحافيين لشرح المبادرات الجديدة، إن «دبي الذكية» تعمل حالياً على خطط تطويرية للتطبيق، بهدف إضافة خدمات جديدة، لجهات حكومية وخاصة، إلى التطبيق بما يتيح التوسع في قائمة الخدمات، التي يقدمها عبر واجهة موحدة للمستخدمين.

وأوضحت البلوشي أن الخطط الجديدة تتضمن العمل على إضافة خدمات الاتصالات لأنظمة الدفع المسبق لمشغلي الاتصالات، خلال النصف الثاني من العام الجاري، فضلاً عن بحث ضم خدمات لمؤسسة مطارات دبي، إضافة إلى دراسة إمكانية خدمات حجز مواعيد للأطباء عبر التطبيق، ودراسة نظام حوافز عبر خصومات أو نقاط ولاء للمستخدمين، الذين يسددون رسوم عدد من الخدمات عبر منصة التطبيق.

وأفادت بأنه تمت إضافة عدد من الخدمات الجديدة للمنصة، أخيراً، في إطار جعلها أكثر شمولية لتلبية احتياجات المستهلكين، أبرزها خدمات التأمين على السيارات، وخدمات تتعلق بالأوقاف، علاوة على خدمات جديدة تتعلق بالمخالفات المرورية والتعامل مع النقاط السوداء.

من جهتها، قالت مدير إدارة الاستراتيجية والابتكار في «دبي الذكية»، موزة سويدان، إنه من المنتظر إعلان نتائج المرحلة الثانية من الجهات الحكومية، المشاركة في تطبيق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي ستشمل ثماني جهات يتم إعلان نسب تحولها اللاورقي وفقاً للاستراتيجية، وكميات الأوراق التي تم توفيرها في معاملاتها.

• «دبي الذكية» تدرس إمكانية توفير خدمة حجز مواعيد الأطباء عبر التطبيق.