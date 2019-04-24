10 تقنيات متطوّرة توفرها «هانيويل» من «مصدر»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أعلنت شركة «هانيويل» العالمية، العاملة بمجال حلول التكنولوجيا، أمس، افتتاح مركز «هانيويل مصدر للابتكار» في مدينة مصدر بأبوظبي، كأول مركز إقليمي للتصنيع الخفيف والتصدير للشركة، مشيرة إلى أن المركز الجديد سيوفر 10 تقنيات متطورة.

وأوضحت أن التقنيات الـ10 تشمل: وحدة التحكم التي تسهم في تعزيز الوعي الظرفي وخفض مستويات الأخطاء التشغيلية، وإضافة حلول المحاكاة الافتراضية لأتمتة العمليات، وإدارة السلامة، وشبكة «هانيويل» اللاسلكية الصناعية، فضلاً عن باقة حلول السيطرة والتحكم، والأنظمة المعيارية، علاوة على خدمات المصانع المتصلة، وأجهزة المهارة والسلامة القابلة للارتداء، إلى جانب الحلول المتكاملة للغاز والوقاية من النيران، وحلول الأمن الصناعي.

وقال المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة مصدر، يوسف باصليب، في تصريحات صحافية على هامش الافتتاح، إن «(هانيويل) لديها تكنولوجيا، سواء في قطاع البترول أو المباني السكنية»، مشيراً إلى أن «مدينة مصدر تهتم بالاستدامة والتكنولوجيا، وتعد عامل جذب للشركات العالمية العاملة في التكنولوجيا والطاقة المستدامة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن مدينة «مصدر» تستضيف حالياً أكثر من 600 شركة، تراوح بين الشركات الناشئة وكبرى الشركات المتعددة الجنسيات، مضيفاً: «أصبح بإمكاننا الآن أن نضيف إلى هذه القائمة المتنامية إحدى الشركات المدرجة على قائمة (فورتشن 100)، وقائمة الشركات الأبرز على مستوى العالم، في مجال الأجهزة الإلكترونية».

من جهته، قال رئيس شركة «هانيويل» للمناطق سريعة النمو والشرق الأوسط وروسيا ورابطة الدول المستقلة، نورم جيلسدورف، إن «استثمارنا الأحدث والمتمثل بافتتاح مركز (هانيويل مصدر للابتكار)، يبرهن على التزامنا الراسخ تجاه دولة الإمارات وتعزيز الابتكار وإمكانات الاتصال والتحول الرقمي».

• 600 شركة ناشئة وعالمية، تتخذ من «مصدر» مركزاً لها.