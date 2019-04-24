2.2 مليار درهم صافي أرباح «اتصالات» الموحدة في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت مجموعة اتصالات أرباحاً صافية موحدة، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، بلغت 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 5%.

وذكرت المجموعة في بيان، أمس، أعلنت خلاله عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2019، وصول إيراداتها الموحدة إلى 13 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركي المجموعة 143 مليون مشترك.

وتفصيلاً، أعلنت مجموعة اتصالات، أمس، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة الأولى، المنتهية في 31 مارس 2019، حيث وصل إجمالي قاعدة مشتركي المجموعة إلى 143 مليون مشترك، ما يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، فيما وصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 12.6 مليون مشترك.

وأفادت المجموعة، في بيان، بأن قيمة إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة وصلت إلى 13 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، إلى 2.2 مليار درهم، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 5%، وبهامش صافي ربح نسبته 17%.

ووصلت أرباح «اتصالات» الموحدة، قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، إلى 6.6 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، وبهامش نسبته 51%.

بينما وصلت ربحية السهم الواحد، خلال الربع الأول من عام 2019، إلى 25 فلساً، وبزيادة 5%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، إن «أداء (مجموعة اتصالات)، خلال الربع الأول، يعتبر انطلاقة جيدة لعام 2019، واستمراراً لمسيرة الإنجازات التي حققتها الشركة في العام الماضي، ودليلاً واضحاً على الجهود المبذولة من أجل تحقيق رؤية المجموعة وطموحاتها لقيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وأضاف أن «(اتصالات) نجحت في المحافظة على مكانتها المرموقة كأقوى علامة تجارية لقطاع الاتصالات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة لجهودها الدؤوبة وريادتها في مجال التحول الرقمي».

وأكد أن «بنية (اتصالات) التحتية تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية نحو التحول الرقمي، حيث أسهمت الجهود والاستثمارات المتواصلة في تحديث وتطوير بنيتها الشبكية، في تمكين دولة الإمارات من أن تكون الأولى عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) للعام الثالث على التوالي».

كما أكد أن «(اتصالات) ستواصل جهودها في تحديث شبكاتها، والاستثمار في التقنيات المستقبلية، مثل إنترنت الأشياء (IoT)، ومجال الذكاء الاصطناعي (AI)، التي تعززها جهودنا الرائدة في إطلاق شبكة الجيل الخامس، وبالشكل الذي يمكّن الشركة من تلبية المتطلبات والتطلعات الحالية والمستقبلية لعملائها من الأفراد والشركات، من الخدمات والحلول الرائدة والمبتكرة».

وتابع العبدولي: «إننا اليوم على ثقة بأن شبكة الجيل الخامس ستوفر الكثير من الفرص التي من شأنها دعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة».