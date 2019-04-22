استدعاء 371 سيارة «مازيراتي» و«بنتلي» لعيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملتي استدعاء لدواعي السلامة، تشمل 371 سيارة «مازيراتي» و«بنتلي» الفاخرة نتيجة عيوب مصنعية، وذلك بالتعاون مع الوكلاء المحليين لتلك السيارات في الدولة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير، أن الحملة الأولى تشمل 239 سيارة «مازيراتي» من طرازي «كواتروبورتييه» و«جيبلي» موديل 2019 المصنعين في إيطاليا، بالتعاون مع شركة «الطاير للسيارات» الوكيل المحلي المستورد لسيارات «مازيراتي» في الإمارات، وشركة «بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات «مازيراتي» في أبوظبي.

وبينت أن استدعاء سيارات «مازيراتي» يرجع إلى الحاجة إلى استبدال أنبوب توصيل الوقود لتجنب احتمالية حدوث تسرب للوقود، مشيرة إلى أن شركتَي «الطاير» و«بريميير» ستبادران بالتواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء وتوقيتات إحضار السيارات، لإجراء عمليات الإصلاح واستبدال الأنبوب مجاناً.

وبالنسبة لحملة الاستدعاء الثانية، أفادت الوزارة بأنها تشمل 132 سيارة «بنتلي كونتيننتال جي تي»، المصنعة ما بين شهري يناير ونوفمبر 2018، بالتعاون مع شركة «الحبتور للسيارات» الوكيل الحصري لسيارات «بنتلي كونتيننتال جي تي» في الإمارات.

وأوضحت «الاقتصاد» أن الاستدعاء يرجع إلى أنه بعد إجراء اتصالات مع شركة «بنتلي للسيارات المحدودة»، تبين أن وحدة التحكم في التوجيه الكهروميكانيكي في حاجة إلى إعادة برمجة، ويعود ذلك إلى حدوث خطأ في البرامج، ما قد يؤدي في بعض الحالات المرورية إلى مخاطر تؤدي لحادث.