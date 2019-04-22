«التخطيط العمراني» تدعو إلى التحقق من المطوّر العقاري والمشروع قبل الشراء

المصدر: عبير عبدالحليم ـ أبوظبي

طالبت دائرة التخطيط العمراني والبلديات، المستثمرين العقاريين بضرورة مراجعة البلدية المختصة في إمارة أبوظبي، قبل التوقيع على عقود شراء وحدات «على الخارطة»، والتحقق من أن المطور العقاري والمشروع العقاري المستهدف، مسجلان في البلدية، فضلاً عن التحقق من أن المطور العقاري مسموح له من البلدية بتسويق الوحدة «على المخطط»، وبيعها، ووجود حساب ضمان للمشروع، ورقم حساب للمشروع، واسم أمين حساب ضمان المشروع، وكذلك معرفة نسبة إنجاز المشروع، والتاريخ المتوقع للإنجاز.

ووجّهت الدائرة المستثمرين، من خلال دليل قانوني للاستثمار العقاري في أبوظبي، أصدرته أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، باتباع مجموعة من الخطوات قبل شراء أي عقار في الإمارة، أو نقل ملكية عقارية.

وأكدت أنها تستهدف من خلال إصدار الدليل توفير بيئة عقارية جاذبة للاستثمار العقاري، استناداً إلى أفضل الممارسات للاستثمار العقاري، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي لتكون أسعد مدينة في العالم.

مراجعة البلديات

وطالب مدير إدارة تنمية وتطوير القطاع العقاري بالإنابة في دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، راشد الكعبي، في تصريحات صحافية، أمس، بضرورة توجه المشتري والبائع إلى البلدية المختصة، أو منح المشتري تفويضاً للاستعلام عن العقار، للتأكد من أنه مملوك من البائع، ولا توجد عليه أي رهون أو حجوزات أو أي موانع قانونية أخرى تمنع من التصرف فيه.

وأكد أن على المشتري معاينة العقار، وذلك في حالة العقار المكتمل، قبل توقيع عقد البيع والشراء، مشدداً على أهمية أن يعيّن المشتري، مهندساً أو مساحاً متخصصاً لفحص ومسح العقار، والتأكد من سلامته، ومطابقته للمواصفات المتفق عليها مع البائع.

عقد البيع

وأوضح الكعبي أنه يجور للمشتري والبائع تعيين وسيط عقاري، لمساعدتهما في بيع وشراء العقار، مع ضرورة التأكد من أن الوسيط مرخص، وأن يتم توقيع اتفاق لتعيين الوسيط، وفقاً للنموذج المعتمد من الدائرة.

وأضاف أن الدائرة تشترط عند توقيع عقد البيع والشراء، أن يكون مكتوباً باللغة العربية، أو باللغتين العربية والإنجليزية معاً، أو أي لغة أجنبية أخرى بجوار «العربية»، كما ينصح بالحصول على استشارة قانونية من مختص قانوني قبل توقيع العقد.

عدم ممانعة

وطالب الكعبي البائع بضرورة الحصول على شهادة «عدم ممانعة» من مطور المشروع، الذي يجوز له فرض رسوم إدارية، لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم، مقابل إصدار الشهادة، على أن تدقق إدارة تسجيل العقارات، التابعة للبلدية المختصة، كل المستندات المطلوبة من البائع والمشتري، وتدخلها إلى النظام الإلكتروني الخاص بها، وبعد الموافقة على المستندات، واستيفاء الرسوم، يتم إصدار سند الملكية الجديد باسم المشتري، مؤكداً أنه يمكن إنجاز عملية نقل الملكية في اليوم نفسه، في حال حضور الأطراف، وتقديمهم المستندات المطلوبة كافة.

التمويل العقاري

وأكد الكعبي أن التمويل التجاري والإسلامي للمشروعات العقارية في الإمارة متوافر، ويمكن للمستثمر العقاري الحصول على تمويل لشراء أو تطوير العقارات، من خلال البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها من المصرف المركزي، مبيناً أن تشريعات الرهن العقاري تعطي الحق في رهن العقارات، سواء المكتملة أو «قيد الإنشاء»، ورهن «المساطحة» و«الإيجار طويل الأمد»، على أن يسجل الرهن لدى البلدية المختصة.

توكيل رسمي

ونصحت الدائرة، في الدليل الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، مشتري العقارات بالتأكد أولاً من التعامل مع المالك شخصياً، أو من ينوب عنه، بموجب توكيل رسمي مصدق من كاتب العدل، ونافذ الصلاحية.

كما طالبت، بالنسبة للشركات، بتقديم ما يثبت أن الشخص مخول بشراء أو بيع العقارات، وفقاً لمستندات الشركة أو وكالة، أو قرار من الشركاء مصدق أصولاً، على أن تتم ترجمة وتصديق جميع الوثائق الصادرة بلغات غير «العربية» إلى «العربية».

تسوية النزاعات

وكشفت الدائرة عن إنشاء لجنة لتسوية النزاعات العقارية، أخيراً، تختص بالنظر في النزاعات والشكاوى العقارية، وإيجاد حلول ودية مناسبة بين الأطراف. وتتولى اللجنة مهمة البت في النزاع أو الشكوى المحالة إليها خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من استيفاء المتطلبات.

وأوضحت أن هناك بدائل عدة لحل النزاعات العقارية، من بينها اللجوء للدائرة العقارية التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، لحل النزاعات الناتجة عن المعاملات والعقود المتعلقة بالعقارات، باستثناء المنازعات الإيجارية.