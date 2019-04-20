تايلاند تعتزم تطبيق تدابير اقتصادية بـ 630 مليون دولار

المصدر: بانكوك - رويترز

قال وزير المالية التايلاندي، إبيساك تانتيفور أوونغ، أمس، إن بلاده ستطبّق تدابير اقتصادية بقيمة نحو 20 مليار بات (629.52 مليون دولار) لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

وأوضح أوونغ، للصحافيين، أن الإجراءات ستهدف إلى تعزيز الاستهلاك والسياحة، ومساعدة ذوي الدخل المنخفض، على أن يتم تقديمها إلى مجلس الوزراء قريباً.

وتوقّع تباطؤ نمو اقتصاد تايلاند إلى نحو 3% في الربعين الأول والثاني من العام، ليتراجع النمو بذلك من نسبة قدرها 3.7% في الربع الأخير من العام الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم نشر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 21 مايو المقبل.

وكان اقتصاد تايلاند المعتمد على التجارة، تأثر بتباطؤ الطلب العالمي، بينما تترقب البلاد تشكيل حكومة جديدة.