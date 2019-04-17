هزاع بن زايد: «سيتي سكيب» مرآة لحيوية السوق العقارية في أبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم ووام - أبوظبي

افتتح سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، فعاليات الدورة الـ13 من معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2019».

وقال سموّه في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «برعاية الشيخ محمد بن زايد، شهدنا انطلاق الدورة الـ13 من معرض سيتي سكيب، الذي يسجل حضوراً محلياً وإقليمياً وعالمياً متزايداً، ليكون مرآة لحيوية السوق العقاري في أبوظبي، وللجاذبية الاستثمارية التي يشكلها هذا السوق، ضمن حزمة من الحوافز الاقتصادية والمعيشية والتنموية المتكاملة».

وقام سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، يرافقه عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من القيادات الحكومية، بجولة شملت عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموّه على أهم المشروعات التي تستعرضها المنصّات العالمية للمعرض.

وأشاد سموّه بالإقبال الملحوظ الذي شهده المعرض، بما يؤكد الازدهار والتطوّر اللذين يشهدهما القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، إضافة إلى نجاح التجربة الإماراتية في صناعة نماذج عالمية من التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بأداء القطاعات الرئيسة، وتعزيز تنافسيتها على المستويات العالمية.

العائد الاستثماري

بدورهم، أكد عقاريون مشاركون في المعرض، أن العائد على الاستثمار العقاري في دولة الإمارات يعدّ الأعلى عالمياً، ويصل إلى 10%، مقابل عائد يراوح بين 1 و3% في عواصم أوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إمكان للتطوير العقاري»، وليد الهندي، إن «العائد على الاستثمار العقاري في أبوظبي يراوح بين 7 و9%، وهو معدل مرتفع للغاية، مقارنة ببقية المدن في العالم».

وأضاف أنه «يوجد لدى الشركة حالياً 21 مشروعاً عقارياً (قيد الإنشاء) في مصر، والمغرب، وسيشل، وسريلانكا، فضلاً عن دولة الإمارات».

مشروعات «بلووم»

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة بلووم القابضة»، سامح مهتدي، إن «العائد الاستثماري على العقارات في دولة الإمارات لايزال الأفضل، مقارنة بأي مكان آخر في العالم».

وأضاف أن «العائد يراوح بين 7 و10% للشقق السكنية، وبين 3.5 و5.5% للفلل، مقابل عائد في عواصم عالمية كبرى يصل إلى 1%».

وكشف أن «بلووم» ستسلم 745 وحدة هي إجمالي وحدات مشروعي «بارك فيو» و«سوهو» في أبوظبي، خلال أسابيع قليلة للمشترين، لافتاً إلى مشروع «بلووم جاردنز» الفاخر للمواطنين، الذي يضم أكثر من 200 «تاون هاوس»، ويتوقع البدء في تنفيذه خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأكد مهتدي وجود طلب على الإسكان الفاخر والمتوسط في أبوظبي، كاشفاً كذلك عن وجود 2000 وحدة تحت الإنشاء في دبي.

عائد فوري

في السياق نفسه، قال مدير القطاع التجاري في «شركة بني ياس للاستثمار والتطوير»، أحمد سليط، إن «العائد على الاستثمار العقاري في أبوظبي بمشروعات الشركة يراوح بين 6 و8%»، مؤكداً أنه عائد مرتفع ومضمون، ويفوق العائد في مشروعات كبرى حول العالم.

وكشف أن الشركة تطرح في المعرض 200 شقة جاهزة في مشروع «بوابة الشرق»، بعائد استثماري فوري، وطرق سداد مرنة وميسّرة على أقساط شهرية، تستمر سنوات عدة.

وأضاف أن «الشركة تستعد قريباً لطرح المرحلة الخامسة من (بوابة الشرق)، التي تضم 36 فيلا مجهزة خاصة لمواطني الدولة، بأسعار تراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين درهم».

سوق قوية

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة عزيزي للتطوير العقاري»، فرهاد عزيزي، إن «العائد على الاستثمار العقاري في الدولة يعدّ الأعلى عالمياً، إذ يراوح بين 5 و9%، وفقاً لحجم الوحدة، ونوعها في ما إذا كانت إسكاناً فاخراً أو متوسطاً، أو شقة، أو فيلا، بينما يراوح العائد بين 1 و3%على أقصى تقدير في مدن عالمية أخرى». وأكد أن السوق العقارية في دبي تشهد الكثير من التحسّن مقارنة بعام 2018، مدفوعة بقرب «إكسبو 2020 دبي»، ما أدى إلى إطلاق مشروعات جديدة في الإمارة.

وأضاف أنه «سيتم تسليم 3500 وحدة من مشروعات الشركة العام الجاري، في وقت تبحث فيه الشركة حالياً عن فرص استثمار بأبوظبي»، لافتاً إلى التعاون مع بنك دبي الإسلامي، لتوفير خدمة «سكني» للتمويل العقاري.

شركة «أراد» العقارية

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أراد» العقارية الأمير خالد بن الوليد بن طلال، إن «العائد على الاستثمار العقاري في دولة الإمارات يصل إلى 10%، وهو معدل مرتفع للغاية».

وأضاف أن «الشركة تسعى إلى الاستثمار في دبي خلال الفترة المقبلة، وتبحث حالياً عن أفضل الفرص الاستثمارية، لاسيما مع قرب استضافة (إكسبو 2020 دبي)»، كاشفاً أن إجمالي استثمارات الشركة يبلغ 25 مليار درهم.

وذكر أن الشركة تطرح في «سيتي سكيب أبوظبي» مشروع «نسمة» السكني، الذي يضم 700 فيلا، لافتاً إلى بيع 80% من المشروع، على أن يبدأ التسليم في مايو المقبل.