«الاقتصاد»: استدعاء 301 سيارة «بنتلي مولسان» لخلل في مثبتات حزام الأمان

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن بدء حملة استدعاء سيارات لدواعي السلامة تشمل 301 سيارة «بنتلي مولسان» المصنعة بين يناير 2012 وسبتمبر 2018، وذلك بالتعاون مع «شركة الحبتور للسيارات» الوكيل الحصري لسيارات «بنتلي مولسان» في الإمارات.

وأوضحت الوزارة في تقرير، أن الاستدعاء يرجع إلى أنه بعد اجراء اتصالات مع «شركة بنتلي للسيارات» المحدودة تبين أن هناك احتمالاً لوجود مسبب يتعلق بالسلامة في مثبتات حزام الأمان التي لا تستوفي متطلبات الحمولة إذا كان المقعد المنتصف الخلفي مشغولاً في الوقت نفسه مع المقعد المجاور له.

وأضافت أنه في حالة وقوع حادث تصادم، فإن هناك خطراً أن ينفصل مشبك حزام المقعد الخلفي عن هيكل الجسم باعتبار أن نقاط تثبيت أذرع حزام الأمان المستخدمة تم تصنيعها باستخدام مادة غير مناسبة من قبل المورد، مشيرة الى أن شركة «بنتلي» تقوم بالاستدعاء كإجراء وقائي لتزويد لوحة تعزيز إضافية لهيكل الجسم لتحسين قوة حزام الأمان الخلفي للسيارة.

وأكدت الوزارة أنه لم تحدث حوادث أو أضرار أو إصابات نتيجة لهذا العيب حتى الآن، لافتة الى أن «الحبتور للسيارات» ستتصل بعملائها الذين يملكون تلك السيارات لإطلاعهم على الخطوات المستقبلية التزاماً بمعايير الجودة.